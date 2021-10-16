رئيس سويس رى : تغير المناخ حقيقة وإعادة التأمين لتغطية التقلبات فقط

كشف كريستيان مومينتالر ، الرئيس التنفيذي لشركة سويس رى لإعادة التأمين Swiss Re ، أنه على الرغم من أن صناعة التأمين وإعادة التأمين لها دور تلعبه بالتأكيد ، إلا أنها ليست الحل لتغير المناخ الذى أصبح حقيقة .

وقال مومينتالر أن سويس رى قدمت تقرير المخاطر المناخية للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لعام 2021

والذى يحمل تحذيراً صارخاً بشأن احتمال أن يتسبب تغير المناخ في إحداث تأثيرات وتكاليف أكبر من أحداث الطقس.

تكرار الكوارث الطبيعية يزيد من فداحة ولابد من حلول سريعة

وأشار إلى أنه نظرًا لدورهم كمتحدين للمخاطر ، يتم وضع شركات التأمين وشركات إعادة التأمين بشكل فريد في الجدل المتعلق بالمناخ ، ومن المحتمل أن يكونوا أكثر وعيًا من معظمهم بالتكرار المتزايد وشدة بعض الكوارث المناخية ، مثل الفيضانات وحرائق الغابات.

وأوضح أنه مع ارتفاع خسائر المخاطر الثانوية لشركات إعادة التأمين وتغير المناخ يهدد بتسريع، وتكثيف هذه الاتجاهات وغيرها لافتا إلى ، بعضها غير معروف حول التأثير على الصناعة ودور معيدي التأمين في مناقشة المناخ.

واعتبر تغير المناخ قريب منا للغاية ولا يمس شركات إعادة التأمين من ناحية الخسارة فقط ولكن أيضًا لأننا نراه وأحداثه تؤثر فينا ورغم اننا في بداية الأحداث إلا اننا لابد أن نحذر من ذلك.

وقال الرئيس التنفيذى لشركة سويس رى لإعادة التأمين أن تغير المناخ بات خطرا حقيقيا على الارض من وقت مبكر وبالتالي فإن علينا الكثير من المسؤولية لتحذير العالم بشأن ما نراه. لكن هذا لا يعني أن لديها كل الإجابات.

وعلق : أعتقد أنه من المهم ملاحظة أن صناعة التأمين وإعادة التأمين لا يمكنها حل مشكلة تغير المناخ، حيث يعد تغير المناخ ليس خطرا ولكنه حقيقة ولا يمكنك ضمان الحقائق لذا ستتحمله المجتمعات ، وليس التأمين أو إعادة التأمين.

وأفاد مومنتالر أن دور معيدي التأمين في المجتمع هو تغطية التقلبات والانحرافات عن المتوسط. وهكذا ، من الواضح أننا حاولنا تحديث النماذج ، وهذا هو دورنا في المجتمع أيضا لتكون رسالة إلى حاملي المخاطر أو للأشخاص الذين يبنون المنازل وما إلى ذلك ، ما هي التكاليف.

أسعار الإعادة لن تراجع والحل فى أساليب بناء اقوى للمنازل

أكد أن يأمل ان يتوجه العالم نحو أساليب بناء أقوى ، وليس بناء منازل في السهول الفيضية وما شابه ذلك.

وكشف أنه لا يمكن خفض الأسعار الخاصة بإعادة التأمين وجعلها أرخص ولكن يمكن للمجتمعات خفض التكاليف ، ولكن بشكل عام.

وأشار إلى أنه لا توجد حلول لتغير المناخ ولكن فقط نحذر منه ونعطي إشارات التسعير للمجتمع ، ونأمل أن نأخذ الأمر في النهاية على محمل الجد”.

وشدد على ضرورة وتُظهر الخسارة المؤمنة المقدرة بـ 15 مليار دولار أمريكي من عاصفة الشتاء أوري في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الفيضانات الأخيرة في أوروبا وحرائق الغابات المستمرة في جميع أنحاء العالم أنه على الجميع أن يتكيف الجميع مع الحقائق الجديدة خاصة وانه من سوء الحظ نرى بوضوح عواقب تغير المناخ