رئيس سلوشنز السعودية: تم الانتهاء من كافة إجراءات الاستحواذ على «جيزة للأنظمة» المصرية

أكد الرئيس التنفيذي للشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات سلوشنز التابعة «STC» – الاتصالات السعودية، عمر بن عبدالله النعماني، في مقابلة مع قناة العربية إنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات النظامية للاستحواذ على “جيزة للأنظمة” المصرية.

وصباح اليوم نشرت جريدة المال نقلا عن مصادر مطلعة أن الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز) التابعة «STC» – الاتصالات السعودية- استحوذت على %89.5 من «جيزة للأنظمة»، بقيمة 2.265 مليار جنيه، تعادل نحو 119 مليون دولار.

ويتكون هيكل ملكية «جيزة للأنظمة» – قبل الصفقة- من شركة إنرجيا تكنولوجيز بحصة %67.5 إلى جانب إحدى المؤسسات بحصة %32.5.

وفي مقابلة لاحقة مساء اليوم مع “العربية”، قال النعماني الرئيس التنفيذي لشركة Solutions by stc إن هذا الاستحواذ يأتي ترجمة لاستراتيجية النمو الطموحة لمجموعة الاتصالات السعودية، ويعزز مكانة “سلوشنز” كأكبر ممكن رقمي في المنطقة

.وذكر أن هذا الاستحواذ يفتح أسواقا عالمية لـ”سلوشنز” خارج المملكة، بما يحقق قيمة أفضل لمساهمي الشركة.

وأوضح النعماني أن “جيزة للأنظمة” رائدة في التطبيقات الرقمية والتقنيات الناشئة، مضيفا أنه “من خلالها ستتمكن سولشنز من تقديم خدمات متكاملة في التطبيقات الرقمية للعملاء من القطاعين العام والخاص”.

وبين أن تواجد “جيزة” في أكثر من 25 بلدا يفتح أسواقا جديدة خارج السعودية، هذا بالإضافة إلى أن السوق المصرية واعدة، مشيرا إلى نمو الشركة بأكثر من 12%.

وحول توجه الشركة لتغطية صفقة “جيزة” عبر القروض البنكية، قال النعماني، إن الأداء المالي للشركة جيد والتدفقات قوية.

واستدرك : “إلا أن استراتيجية “سلوشنز” تراعي المتغيرات العالمية وينظر إليها بعين الاعتبار في كل تحركاتها، لذا تم دراسة كافة الخيارات المتاحة منها توفير السيولة للشركة والحصول على تسهيلات بنكية بنسب فائدة مشجعة من البنك الأهلي السعودي.

وكانت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات “سلوشنز”، أعلنت ظزهر الثلاثاء، عن اكتمال إجراءات الاستحواذ على حصص من شركة جيزة للأنظمة (شركة مساهمة مقفلة) وشركة جيزة العربية للأنظمة المحدودة، في مصر، وفق ما ذكرته قناة العربية.

وأوضحت “سلوشنز” في بيان على “تداول السعودية”، أنها انتهت من إجراءات الاستحواذ على نسبة 88.19% من شركة جيزة للأنظمة (شركة مساهمة مقفلة) والاستحواذ على الحصة غير المملوكة لشركة جيزة للأنظمة في شركة جيزة العربية للأنظمة المحدودة والتي تمثل نسبة 34%.

وأشارت إلى أن انخفاض نسبة الاستحواذ من 89.49%، المعلن عنها سابقاّ، إلى 88.19% يعود بسبب رئيسي إلى أسهم الإدارة التنفيذية.

وقالت “سلوشنز”، إن مبلغ الشراء استند إلى قيمة المنشأة (ENTERPRISE VALUE) المعتمدة للاستحواذ وهي 158 مليون دولار.

وأوضافت أن مبلغ الاستحواذ تم تمويله من خلال التسهيلات البنكية.