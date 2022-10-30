رئيس «سكوب»: مفاوضات مع بنوك دولية لتغطية الشق الأجنبي من مشروع كورنيش المقطم

قال علاء خضر، العضو المنتدب لشركة سكوب للتطوير العقارية، إن شركته تجري حاليا مفاوضات مع عدد من البنوك العالمية التي لها علاقات تجارية قوية مع مصر للحصول علي تمويلات لتغطية الشق الأجنبي من اعمال مشروع تطوير كورنيش المقطم .

وأضاف خلال خلال كلمته في مؤتمر التطوير العقاري الذي تنظمه جريدة شركة المال جي تي إم، أن الشركة تعمل بكل طاقتها لتصدير العقار من هذا المشروع، لاسيما أن هناك عوامل عديدة تساعد على ذلك، ومنها قربه من مطار القاهرة.

ولفت خضر إلى أن مساعي الشركة الحالية تتركز على التحوط الشديد من تداعيات تحرير سعر الصرف على مشروع كورنيش المقطم التي تنفذه “سكوب”.