رئيس ستايل سكوير: الظروف المناخية ترفع تكاليف أكوا بارك بورسعيد

أماني العزازي: قال المهندس على جبر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ستايل لإدارة الفنادق، إن بورسعيد تفتقد للمشروعات السياحية الجاذبة، وتحتاج إلى ضخ مزيد من الاستثمارات فى القطاع السياحى، بالتزامن مع المشروعات القومية العملاقة الجارى تنفيذها على أرض المحافظة. وكشف جبر اعتزامه ضخ 3 ملايين جنيه فى تنفيذ ا

أماني العزازي:

قال المهندس على جبر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ستايل لإدارة الفنادق، إن بورسعيد تفتقد للمشروعات السياحية الجاذبة، وتحتاج إلى ضخ مزيد من الاستثمارات فى القطاع السياحى، بالتزامن مع المشروعات القومية العملاقة الجارى تنفيذها على أرض المحافظة.

وكشف جبر اعتزامه ضخ 3 ملايين جنيه فى تنفيذ المرحلة الثانية من مشروعه السياحى (ستايل سكوير) كتوسعات جديدة لمشروعه المقام على مساحة 10 آلاف متر مربع بإجمالى استثمارات 36 مليون جنيه، والذى يعد المشروع الترفيهى الأول بالمحافظة، وتشمل التوسعات الجديدة تنفيذ حوض سباحة عائم على شاطئ بورسعيد يرتفع عن سطح البحر سيتم استيراده من الصين، بالإضافة إلى ملعب بينت بول للتزحلق على الجليد.

وأضاف أن طبيعة المتغيرات المناخية تحول دون تنفيذ حلمه بإقامة أكوا بارك (ملاهى مائية)، والتى تتضاعف تكلفتها بسبب احتياج الحديد إلى طبقات عازلة مكلفة لتحول دون تأثرها بعوامل التعرية وأملاح البحر، كما أن إقامة مثل هذه المشروعات تتطلب أجندة تسويقية تضمن تشغيلها على مدار العام.

يذكر أن مشروع ستايل سكوير السياحى الترفيهى يتضمن 6 مطاعم وكافيهات و2 حمام سباحة و2 حمام سيدات نصف أولمبى و2 جيم و3 ملاعب إسكواش وملاهى أطفال وصالة متعددة الاستخدامات، وحلبة سباق سيارات، ومحلات، وخدمات فندقية، ومطاعم، وكافتريات باستثمارات 36 مليون جنيه، وتمثل المرحلة الأولى من المشروع، فيما تشمل المرحلة الثانية رياضات مائية، ومنتجع سياحى على شاطئ البحر ستايل بيتش.

وأوضح رئيس مجلس إدارة ستايل سكوير أن جذب الزائرين يرتبط بالتوسع فى الطاقة الاستيعابية الفندقية، والتى أصبحت بورسعيد فى احتياج إليها، نظرا للكثافة السكانية المتوقع تضاعفها بعد تشغيل المشروعات التنموية غرب وشرق وجنوب بورسعيد، وتزايد حجم العمالة الوافدة للمحافظة فى ظل ندرة التخصصات الفنية ببورسعيد.

وقال جبر إن حق الانتفاع أو الإيجار لمدة زمنية تعاقدية هو الأسلوب الأفضل لضمان الحفاظ على أصول المحافظة وزيادة إيراداتها بدلا من طرح القرى السياحية التابعة للمحافظة لشركات إدارة فقط.

ولفت جبر إلى أن حجم العمالة المباشرة بالمشروع تجاوزت 350 شابًّا، بالإضافة إلى 100 شاب قاموا باستئجار أكشاك صغيرة بمساحات مترين فى مترين لاستغلالها فى إقامة مشروعات صغيرة وخدمات بقيمة إيجارية 3 آلاف جنيه فى الصيف و1500 جنيه فى الشتاء.

وقد تقدم350 مشروعا تم اختيار الأنسب منهم، وسمحنا بشراكة أكثر من شاب فى مشروع واحد تيسيرا عليهم، وقد أثبتت الفكرة نجاحا كبيرا.

وأشار إلى بدء التعاقد مع المدارس والنقابات لإقامة حفلات تسويقية تضمن تحقيق نسبة إقبال، وإشغال بفصل الشتاء، وإقامة عروض للدولفن على شاطئ المشروع، مشيرا إلى ضخ 3 ملايين جنيه لإقامة ملعب بينت بول كنشاط سياحى جديد تفتقده بورسعيد، والمقرر الانتهاء من تنفيذه أبريل المقبل 2018.

وطالب جبر المحافظة بتبنى التسويق ليوم الهوندا الذى تنظمه شركته بالتنسيق مع شركة كابسى للدهانات، والذى يجمع عشاق ومالكى سيارات الهوندا كل عام وتحويله إلى مهرجان سياحى عالمى، مشيرا إلى تقدمه بطلب للمحافظة بتخصيص قطعة أرض لإقامة بمشروع سياحى جديد يتضمن إقامة فندق ومول تجارى وقاعة حفلات، وفى انتظار الرد عليه منذ عدة أشهر.

فى حين لم يستغرق إنشاء مشروعه التابع ملكيته أرضه للقوات المسلحة سوى شهور قليلة فى حين تمت الإجراءات الإدارية والتعاقدية من خلال شباك واحد، وهو ما يجب أن تنتهجه الإدارة المحلية لتحقيق سرعة البت فى تنفيذ المشروعات الجديدة، خاصة السياحية التى مازالت تفتقدها بورسعيد.

يذكر أن ستايل لإدارة الفنادق تم تأسيسها منذ 30 عاما بدولة البحرين برأسمال 8 ملايين دولار، وتعمل فى إنشاء الفنادق وإدارتها والاستثمار العقارى، ويبلغ حجم أعمالها 18 مليون دولار وقامت بتأسيسى ذراع لها فى مصر عام 2011 برأسمال 2 مليون دولار.