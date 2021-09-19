رئيس سبيد ميديكال يرفع حصته في الشركة بشراء 18.3 مليون سهم

سبيد ميديكال تفصح عن ارتفاع حصة رئيس مجلس الإدارة إلى 27%

أفصحت شركة سبيد ميديكال المتخصصة في الخدمات الطبية، عن قيام المهندس محمود لاشين (رئيس مجلس الإدارة) بشراء 18.3 مليون سهم إلى حصته.

وقالت سبيد ميديكال، فى إفصاح مرسل، للبورصة المصرية، اليوم الأحد، إن نسبة مساهمة الرئيس ارتفعت بعد العملية من 25.36% إلى 27.01% من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 1.95 جنيه، بقيمة إجمالية 35.8 مليون جنيه، ونفذتها شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، ولم يُظهر الإفصاح ارتباط المساهم بأي أطراف مساهمة في الشركة (كيانات أو أفراد).

ويبلغ رأسمال الشركة الحالي 221.8 مليون جنيه موزعًا على 1.1 مليار سهم تقريبًا، بقيمة اسمية قدرها 0.20 جنيه للسهم.

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مجلس إدارة سبيد ميديكال

وأفصحت الشركة فى 4 أغسطس الماضى عن قيام المساهم إسماعيل أحمد إسماعيل جاد الله بشراء حصة أسهم تعادل 7 ملايين سهم تقريبًا بقيمة إجمالية قدرها 15.5 مليون جنيه.

وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة آنذاك، إن نسبة مساهمة إسماعيل جاد الله ارتفعت بعد العملية من 5.3% إلى 6% من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 2.19 جنيه، ونفذتها شركة التجارى الدولى للسمسرة وتداول الأوراق المالية. ولم يُظهر الإفصاح ارتباط المساهم بأية أطراف مساهمة فى الشركة (كيانات أو أفراد).

ويتوزع هيكل ملكية سبيد الحالى بين أصحاب خبرات طبية متعددين، أبرزهم محمود لاشين الذى يستحوذ على (27%)، حازم الفار (10.2%)، إسماعيل أحمد جاد الله (6%).

كما يستحوذ شريف الزيات (5%)، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ 5%، وفقا لإفصاح هيكل ملكية مرسل فى 13 يوليو الماضى.

سبيد نفذت عمليات شراء 15.4 مليون سهم خزينة فى البورصة خلال عشرة أيام

واشترت الشركة خلال الاسبوعين الماضيين 15.4 مليون سهم خزينة فى البورصة المصرية فى إطار خطة اعتمدها مجلس الإدارة فى 6 سبتمبر لشراء 20 مليون سهم خزينة؛ لكونها فرصة استثمارية جيدة خلال الفترة الراهنة.

ونفذت الشركة ست عمليات ضخمة على أسهم الخزينة، خلال الفترة من 6 إلى 15 سبتمبر الحالي، وأعلنت اكتفاءها بالكميات المشتراه حتى تاريخه، وعددها 15.4 مليون سهم.

وكلفت شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية للقيام بمهامّ سمسار عمليات الشراء،وجرى تمويل العمليات من خلال السيولة الذاتية المتاحة فى الشركة، أما أسعار الشراء فجرت وفق سعر الورقة المالية خلال جلسات التداول.

وتعهدت الشركة آنذاك بعدم السماح للمساهمين الرئيسين والداخليين وأطرافهم المرتبطة من بيع أسهمهم للشركة كأسهم خزينة، كما تعهدت بالإفصاح الدوري عن حجم عمليات الشراء يوميًّا.

ولجأت عشرات الشركات المدرجة بالبورصة المصرية إلى شراء أسهم خزينة منذ العام الماضي بكميات كبيرة، في إطار التسهيلات التي قدمتها الرقابة المالية، لهم في مواجهة جائحة كورونا وانهيار أسواق المال في أغلب دول العالم.

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وأعلنت إدارة البورصة المصرية مؤخرًا إدراج أسهم الشركة على المؤشر الرئيسى “EGX30 “الذى يضم أكبر 30 سهمًا متداولًا فى سوق الأسهم، وذلك فى إطار مراجعة دورية لأداء الشركات المتداولة.

وانتقلت الشركة من جدول بورصة النيل إلى جدول البورصة الرئيسية بعد نجاحها فى زيادة رأسمالها من 71.3 مليون جنيه إلى 221.8 مليون، بقيمة إجمالية قدرها 150.5 مليون جنيه عبر اكتتاب جرى تغطيته بنسبة 100% على مرحلتين فى 15 نوفمبر الماضى.

ووافق مجلس إدارة الشركة، فى 20 مايو الماضى، على الإدارج المزدوج لأسهمها فى بورصة دبى مع تعيين شركة نعيم للاستثمارات المالية مستشارًا فنيًّا لعملية الإدراج.

وقالت الشركة، فى إفصاح، للبورصة آنذاك، إن الإدراج فى بورصة دبى سيمكّن الشركة من أن تصبح لاعبًا إقليميًّا بارزًا فى سوق الخدمات الطبية خلال السنوات الخمس المقبلة.

كما تستهدف الشركة من عملية الإدراج زيادة عدد المستثمرين وحاملي الأسهم وتنويع جنسياتهم، بما يتيح مرونة أكبر لحركة السهم وتسهيل الدخول إليه والخروج منه بعملات متعددة.

وأظهر أحدث نتائج أعمال نصفية للشركة ارتفاع صافى أرباحها أكثر من أربع مرات خلال النصف الأول من العام الحالي، المنتهى يونيو 2021.

وأفصحت الشركة، مطلع سبتمبر الحالي عن توقيع اتفاق مع صندوق Global Emerging Markets (GEM) للحصول على تمويل ضخم بقيمة 1.57 مليار جنيه.

وقالت الشركة، في إفصاح، للبورصة آنذاك، إن هذا التمويل سيتاح تحت تصرفنا دون إلزام لمدة ثلاث سنوات، مقابل رهن أسهم فى الشركة لمدة 36 شهرًا (وقع الاتفاق فى أمريكا 31 أغسطس).

ومن المقرر أن يستخدم الصندوق هذه الأسهم وفقًا لتقديره خلال المدة المُشار إليها، ووفق الشروط المتفق عليها بين الطرفين، فى مقابل عدم إلزام سبيد ميديكال بحدٍّ أدنى فى سحب المبلغ خلال ثلاث سنوات.

وتتوقع الشركة أن يوفر هذا التمويل سيولة مالية كبيرة تساعدها على سداد قروض البنوك بالكامل، وتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بداية من العام المقبل.