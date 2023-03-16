رئيس «سايبو تشاد»: اللحوم المبردة تساهم في خفض الأسعار المحلية بنسبة 50% نتيجة عدم استخدام الدولار

أكد المهندس محمد الجمال رئيس مجلس إدارة «سايبو تشاد» للإنتاج الحيواني، أن شركته تستهدف اكتفاء الأسواق المحلية بالكميات المطلوبة من اللحوم المبردة قبل قدوم شهر رمضان لتغطيتها بالكميات اللازمة بأسعار تتماشى مع محدودي ومتوسطي الدخل.

ووصل الإثنين الماضي أول كمية لحوم مبردة من شركة «سايبو تشاد» للإنتاج الحيواني إلى مصر عبر 3 طائرات تابعة لـ«مصر للطيران» محملة بـ150 طنا كمرحلة أولى لتوزيعها على المواطنين في المحافظات بسعر 145 جنيها للكيلو.

وتعمل شركة «سايبو تشاد» التي انشأت عام 2020 في مجال الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني والزراعي في دولة تشاد بتكلفة استثمارية تخطت الـ100 مليون جنيه.

وأضاف «الجمال»، في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن منتجات «سايبو تشاد» تساهم في خفض أسعار اللحوم المحلية بنسبة 50% نتيجة عدم استخدام الدولار في شراء الأبقار ومستلزماتها، لافتا إلى أن عدم استخدام العملة الصعبة في شراء وتربية الأبقاء يساعد الشركة على شراء كميات أكبر الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن اللحوم المبردة التي وردتها شركته إلى مصر منتصف الأسبوع الجاري تم فحصها من قبل الجهات المعنية بمراقبة اللحوم مثل: «الطب البيطري والزراعة» فور وصولها إلى المطار للتأكد من جودتها وسلامتها قبل دخولها للسوق المحلية.

وتابع أن عملية التوزيع ستتم تحت إشراف كامل من الجهات المعنية بمراقبة اللحوم المبردة المستوردة من الخارج، لافتا إلى أن الشركة خصصت عددا من السيارات المجهزة لنقل اللحوم لبيعها للمواطنين في الأماكن والميادين العامة في مختلف المحافظات.

يشار إلى أن احتياج مصر السنوي من اللحوم يبلغ مليون طن من اللحوم الحمراء ولدى مصر قرابة 650 ألف طن منتجة محليا في حين تعتمد على الاستيراد في الباقي إذ تمثل نسبة اللحوم البرازيلية كحصة من اللحوم المستوردة تبلغ 60% والباقي يتم جلبه من أسواق أخرى وفقا لتصريحات سابقة لـ الدكتور إيهاب صابر مساعد وزير الزراعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وواصلت أسعار اللحوم ارتفاعها في الأسواق ليتراوح كيلو اللحم العجالي بين 250 إلى 320 جنيها وكيلو اللحوم الجملي 200 جنيه ولحم الماعز بالعظم بـ160 جنيها و الضاني 220 جنيها واللحم المفروم الجملي 170 جنيها بحسب تصريحات سابقة لعدد من التجار لـ«المال».

وعقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع ولاوكن كوارايو ميدار وزير الدولة للإنتاج والتحول الزراعي في دولة تشاد لبحث أوجه التعاون بين مصر وتشاد في المجال الزراعي والإنتاج الحيواني.

ويمثل التعاون نقلة نوعية للعلاقات بين البلدين لتلبية احتياجات المواطنين لرفع الأعباء عن كاهل المواطن المصري البسيط وبما يدعم جهود البلدين في تحقيق الأمن الغذائي للشعبين الشقيقين.

وتراوح سعر كيلو الكندوز البلدي في محلات الجزارة بين 240 إلى 250 جنيها وفي السلاسل التجارية 280 إلى 320 جنيها بينما ينخفض السعر في منافذ وزارة الزراعة إلى 180 جنيها للكيلو في المنافذ الحكومية.

وسجل سعر العجل البقري الفاخر للوزن الصغير الذي يتراوح بين 200 إلى 210 كجم 120 جنيها للكيلو وأوزان 300 كجم بـ 130 جنيها للكيلو و 150كجم سجل 135 جنيها.