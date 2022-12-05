رئيس سامسونج للإلكترونيات يجري أول رحلة عمل إلى الإمارات منذ ترقيته

غادر الرئيس التنفيذي لشركة سامسونج للإلكترونيات “لي جيه-يونغ” كوريا الجنوبية متوجها إلى الإمارات العربية في أول رحلة عمل خارجية له بعد ترقيته إلى منصب رئيس مجلس الإدارة للشركة في أكتوبر، بحسب وكالة يونهاب.

وتوجه “لي” إلى أبوظبي أمس الأحد ومن المتوقع أن يحضر منتدى خاصا يستضيفه الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث كان”لي” قد حضر هذا الحدث المغلق أثناء زيارته السابقة إلى الإمارات في ديسمبر العام الماضي.

وقد ظل رئيس أكبر مجموعة أعمال في كوريا الجنوبية يضطلع ببناء علاقات تجارية وثيقة في سوق الشرق الأوسط.

وفي فبراير عام 2019، التقى “لي” مع الشيخ محمد بن زايد الذي كان ولي عهد إمارة أبوظبي آنذاك، وناقش معه توسيع التعاون في تكنولوجيا المعلومات وتوسيع موطئ قدم لسامسونغ في الإمارات.

على صعيد آخر، تم تعيين أول رئيسة في مجموعة سامسونج للالكترونيات من خارج أسرة المجموعة المالكة.

وأعلنت سامسونج للالكترونيات اليوم الاثنين عن تعيينات رؤساءها الدورية لعام 2023م، من ضمنها ترقية مديرة مركز التسويق العالمي لقطاع تجربة الجهاز( DX) ” لي يونغ-هي ” الى رئيسة مكتب التسويق العالمي .

وشمل التعيين ، ترقية 7 أشخاص الى درجة رئيس.

وهي أول امرأة تشغل منصب رئيسة في شركة سامسونغ، أكبر تكتل في البلاد ، تأتي من خارج الأسرة المؤسسة.

ولم تعين سامسونج رئيسًا جديدًا لوحدتها للأجهزة المنزلية ، وهو منصب ظل شاغرًا منذ استقالة لي جيه-سيونغ في أكتوبر “لأسباب شخصية” غير معلنة.