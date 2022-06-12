رئيس «زراعة الشيوخ» يطالب بزيادة حجم الصناعات في القرى

أكد المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ ، على خلق قيمة مضافة من الإنتاج الزراعي، وذلك لتعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي، مشيرا إلى أنه رغم زيادة الإنتاج الزراعي خلال الفترة الماضية إلا أن تصدير ذلك الإنتاج للخارج يكون في أغلب الأحيان كخامات.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة الخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي 2022/2023.

وأكد الجبلى، أهمية وجود صناعات فى القرى تقوم على الإنتاج الزراعى، وهو ما يؤدى بدوره إلى زيادة الإنتاج المحلى وتقليل معدل الهجرة من الريف إلى المدن.

وطالب رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ ، بضرورة أن تستهدف خطة التنمية الاقتصادية، زيادة حجم الصناعات فى القرى.

وأشار المهندس عبد السلام الجبلي، إلى أن ذلك الأمر يتماشى مع مشروع حياة كريمة الذى يستهدف تنمية الريف وخلق فرص عمل به وتحسين مستوى الخدمات والمعيشة للمواطنين.