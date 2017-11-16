رئيس زامبيا يتفقد المنطقة الصناعية بالعاشر

عمر سالم تفقد ادجار لونجو، رئيس جمهورية زامبيا، اليوم الخميس، ووفد رفيع المستوى، ضم 4 وزراء و37 رجل أعمال، المنطقة الصناعية بي آي باركس، بمدينة العاشر من رمضان. وصاحب الرئيس الزامبي، خلال زيارته الدكتور محمد عبد العاطي، معالى وزير…

عمر سالم

تفقد ادجار لونجو، رئيس جمهورية زامبيا، اليوم الخميس، ووفد رفيع المستوى، ضم 4 وزراء و37 رجل أعمال، المنطقة الصناعية بي آي باركس، بمدينة العاشر من رمضان.



وصاحب الرئيس الزامبي، خلال زيارته الدكتور محمد عبد العاطي، معالى وزير الموارد المائية والري في مصر.

وخلال الجولة التفقدية، رحب المهندس أحمد السويدي- الرئيس التنفيذي لمجموعة السويدي برئيس زامبيا، والوفد المرافق له، وضم هاري كالابا -وزير الخارجية، ومارجريت مواناكاتوي- وزير التجارة والصناعة، ودورا سيليا- وزيرة الزراعة،

وقدم المهندس محمد القمّاح، المدير التنفيذى لقطاع السويدى للتطوير وبى آى باركس، شرحًا متكاملًا لمنطقة بي آي باركس الصناعية، وحجم استثماراتها والغرض من انشائها، والحلول التي تقدمها لقطاع الصناعة المصري والأجنبي، والشركات المستثمرة بها.