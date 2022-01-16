رياضة

رئيس رياضة النواب يطالب جمال علام بوضع استراتيجية واضحة لمستقبل كرة القدم

في جلسة خاصة
ياسمين فواز 12:36 ص, الأثنين, 17 يناير 22 12:36 ص, الأثنين, 17 يناير 22

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التقي الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، بجمال علام، رئيس اتحاد الكرة، على هامش المباراة الأخيرة للمنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليًا بالكاميرون، وتناول اللقاء مناقشه حول مستقبل الكرة المصرية خلال المرحلة المقبلة.

وطالب رئيس رياضة النواب من علام خلال الجلسة بضرورة وضع استراتيجية واضحة للكرة المصرية خلال المرحلة المقبلة تعبر عن طموحات الشعب المصري في هذا الملف الهام، موضحًا لرئيس اتحاد الكرة، أن مستوى التفاؤل والتوقعات ارتفع بدرجة كبيرة لدى فئات المجتمع المصري مع قدوم مجلس منتخب جديد للاتحاد المصري لكرة القدم، وأن الجميع ينتظر انجازات في هذا الملف تليق بحجم الدوله المصريه .

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كما طالب حسين خلال اللقاء بفتح حوار مجتمعي بين كافة الفئات ذات الصلة بالشأن الكروي سواء خبراء وأكاديميين أو نقاد أو نجوم قدامى، من أجل رسم إطار علمي واضح لاستراتيجية الكرة لا يرتبط بأفراد، بينما يكون مبنيا على العلم والخبرات والنظم والمعايير العالمية والدراسات الخاصة بهذا الشأن، بما يحقق المصلحة العامة دون حدود ضيقه ومصالح خاصة.

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ودعا رئيس لجنه الشباب والرياضه بمجلس النواب ، جمال علام الي دراسه تجارب بعض الدول التي ابدت تطورا ملحوظا في مستوي كره القدم وحققت انجازات دوليه وقاريه مثل البرازيل والارجنتين وفيرها من الدول التي تعد كره القدم بالنسبه لها مصدرا من مصادر الدخل القومي

وأوضح رئيس رياضه النواب خلال اللقاء أن تلك الاستراتيجية ستؤدي في النهاية إلى تحقيق النتائج التي يتمناها كل جماهير وعشاق الكرة المصرية على المدى القريب أوالبعيد، وبما يتفق مع الصورة الطموحة للجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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ولفت إلى أنه سيتم عقد لقاء مع مسؤولي الاتحاد عقب بطولة كأس الأمم الأفريقية حتى يتعرف أعضاء البرلمان على التفاصيل الكاملة لخطة المجلس الجديد للجبلاية لتطوير كرة القدم المصرية.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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