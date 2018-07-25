رئيس رياضة النواب لمذيعة قناة ten: انت مبتفهميش حاجة

أحمد صبرى وجّه فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عدة انتقادات لمقدِّمة برنامج "رأي عام" على قناة ten بعد توجيهها سؤالًا عن اللاعب الأوليمبي فى المصارعة محمود فوزى الذى ذهب لأمريكا واتهم عامر بالتعنت ضده.وقال عامر، فى مداخلة هاتفية له للمذيعة: انت مبتفهميش ح

أحمد صبرى





وجّه فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عدة انتقادات لمقدِّمة برنامج “رأي عام” على قناة ten بعد توجيهها سؤالًا عن اللاعب الأوليمبي فى المصارعة محمود فوزى الذى ذهب لأمريكا واتهم عامر بالتعنت ضده.

وقال عامر، فى مداخلة هاتفية له للمذيعة: انت مبتفهميش حاجة ومش عارفة بتقولى إيه، وأغلق خط الهاتف.

واتهم عامر اللاعب محمود فوزى بالكذب وأخذ حكم بالسجن، وذلك بعد نشر فيديو على صفحة اللاعب يقول فيه إنه ذهب للولايات المتحدة وسيلعب باسمها فى أوليمبياد طوكيو بعد تعنت مصر ضده واستبعاده من اللعب.