رئيس «روكال»: 800 مليون جنيه حجم استثمارات الشركة في المواد العازلة

قال الدكتور كمال الدسوقي رئيس مجلس إدارة شركة روكال للمواد العازلة، إن الشركة لديها استثمارات في السوق المحلية بقيمة 800 مليون جنيه وذلك قبل تحريك سعر الصرف، كما تمت إقامة محطة طاقة شمسية بطاقة 1 ميجا.

وأضاف الدسوقي: “لدينا خطة التوسع حيث تم إنجاز 60 ألف متر مربع، ومستهدف 20 ألف متر مربع أخرى في 2023 سيتم استكمالها”.

وتابع رئيس مجلس إدارة شركة روكال للمواد العازلة أنه تم الوصول إلى نسبة 70% من المعدات المستخدمة في المصنع مصرية الصنع.

جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة: التصنيع من اجل التوطين والتصدير “مسار اجباري لتجاوز الازمة”، من مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن «2022CEOs Thoughts»، الذي تنظمه شركة «المال جى تى إم».

وتأتى النسخة الثامنة من مؤتمر الرؤساء التنفيذيين بمشاركة متنوعة وتنعقد تحت عنوان «عام التحديات الكبرى».

وافتتح وزير السياحة والآثار أحمد عيسى فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن اليوم الإثنين 5 ديسمبر الحالي، ويُعقد تحت عنوان «عام التحديات الكبرى».

ومن ضمن المسئولين البارزين المشاركين في المؤتمر الدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، أيمن سليمان المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادي، ورامى الدكانى رئيس مجلس إدارة البورصة، وباسل الحينى العضو المنتدب التنفيذى لمجموعة مصر القابضة للتأمين، وجميعها فى صورة مقابلة حصرية.