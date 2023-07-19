رئيس روساتوم الروسية يزور موقع محطة الضبعة النووية في مصر

زار أليكسي ليخاتشوف المدير العام لشركة روساتوم الحكومية الروسية موقع محطة الضبعة النووية في مصر بمرافقة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر ورئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أمجد الوكيل.

وقام الوفد بجولة ميدانية في موقع محطة الطاقة النووية لتفقد الأعمال الجارية وكذلك زيارة الميناء البحري الذي تم إنشاؤه خصيصا لهذه المحطة الواعدة.

واستمع الوفد إلى تقارير الخبراء حول سير أعمال البناء في مجموعات الطاقة الأولى والثانية والثالثة، وكذلك حول الأعمال التحضيرية في مجموعة الطاقة الرابعة تمهيدا لعملية صب الخرسانة الأولى المرتقبة.

وأشار ليخاتشوف إلي أن أعمال بناء المجموعات الثلاث الأولى لمحطة الضبعة النووية تسير وفقًا للجدول الزمني المتفق عليه ، وهناك أيضا أعمال تحضيرية جارية في موقع مجموعة الطاقة الرابعة، ونحن نتوقع قبل نهاية هذا العام أن نحصل على ترخيص لبناء المجموعة الرابعة من الهيئة المصرية للرقابة النووية والإشعاعية.

وأضاف سنكون قادرون على صب الخرسانة الأولى، مما يعني بدء المرحلة الرئيسية لبناء المجموعة الرابعة”.

كما شارك وزير الكهرباء والمدير العام لشركة روساتوم الحكومية أثناء هذه الزيارة، في حفل افتتاح المبنى الإداري لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، الذي أقيم في موقع محطة الطاقة النووية.

وعلى هامش الزيارة، أشاد وزير الكهرباء بمستوى العلاقات بين جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية، موضحا أن تاريخ العلاقات الثنائية يعود جذورها إلى الخمسينيات، عندما قدم الاتحاد السوفيتي المساعدة لمصر في بناء سد أسوان العالي ومجمع الحديد والصلب في مدينة حلوان ومجمع مصهر للألمنيوم في نجع حمادي.

كما قام الاتحاد السوفيتي بتزويد المفاعل البحثي الأول لمصر، والذي تم تشغيله عام 1961 كما بلغت العلاقات الثنائية ذروتها وازدهارها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي حيث تم تحديد روسيا كشريك إستراتيجي في تنفيذ مشروع المحطة النووية المصرية الأولى في الضبعة.