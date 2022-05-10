رئيس «رفكو العقارية» يتوقع منح الحكومة مُهلا إضافية للمطورين في تنفيذ المشروعات

توقع المهندس رامي فارس رئيس شركة رفكو العقارية، أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تحرك من قبل الحكومة تجاه المطورين العقاريين سواء ما بعد الانقضاء الجزئي لجائحة كورونا مروراً بارتفاعات مواد البناء.

وقال فارس : قراءتي للمشهد العقاري أن تكون هناك مهلة إضافية لن تقل عن عام تقريباً للمطورين في العاصمة الإدارية كحل وسط لتحقيق التوازن وضبط إيقاع السوق في ظل الطفرة العمرانية التي تشهدها مصر حالياً.

وأشار فارس إلى أن التحركات الاقتصادية نتيجة تسارع وتيرة الأحداث العالمية حالياً وارتفاع سعر الدولار وغيرها من المستجدات على الساحة الاقتصادية ستؤثر على القطاع العقاري.

مؤكدا أن مشروع العاصمة الإدارية وباقي المشروعات القومية التي تشهدها مصر حالياً استطاعت أن تكون صدادة لأي تطورات عالمية تحدث حالياً.

وتابع فارس قائلا: المواطن الراغب في شراء عقار أصبح لديه وعي لتحديد أولويات سواء الشراء بغرض السكن أو الاستثمار.

لافتا إلى أن تحركات أسعار الفائدة البنكية لم تؤثر على القطاع العقاري ومعروف أن أفضل استثمار يكون في العقارات والسنوات الماضية أثبتت ذلك.

وأكد فارس أن العام الحالي نتيجة تسارع وتيرة الأحداث وتحركات الأسعار نتج عنها تحركات كبيرة في أسعار العقارات في كافة المدن الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة وهذه التحركات بدأت بالفعل ومتوقع أن تستمر هذه الموجة العام المقبل، لذلك كلما كان قرار الشراء أسرع كان أفضل.

واختتم رامي فارس المطور العقاري حديثه بأن الحكومة المصرية قادرة على استيعاب كافة التطورات التي تشهدها الساحة الاقتصاديه وأيضاً على تشجيع الاستثمار العقاري يدا بيد مع المطورين العقاريين في مصر.