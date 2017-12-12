رئيس رجال الأعمال: اتفاقية مبادلة العملات تؤثر على الاستثمار

سمر السيد: قال على عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الحكومة المصرية حريصة على تعزيز الروابط الثنائية مع الصين فى شتى المجالات، مضيفاً أن الاتفاق الموقع بين البنكين المركزيين للدولتين لمبادلة العملات العام الماضى له تأثير هام لتنمية التجارة المشتركة علاوة على تشجيع السياحة الصينة الوافدة.

سمر السيد:

قال على عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الحكومة المصرية حريصة على تعزيز الروابط الثنائية مع الصين فى شتى المجالات، مضيفاً أن الاتفاق الموقع بين البنكين المركزيين للدولتين لمبادلة العملات العام الماضى له تأثير هام لتنمية التجارة المشتركة علاوة على تشجيع السياحة الصينة الوافدة.

أضاف فى كلمته بالندوة التى نظمتها الجمعية صباح اليوم عن تأثير استخدام “اليوان” كعملة فى سلة العملات الدولية على مجالات التعاون الاقتصادى المصرى الصينى، أن قطاع الاستثمار سيتأثر إيجابيا من الاتفاقية، لافتاً إلى أن السوق المحلية جاهزة لاستقبال التدفقات الاستثمارية الصنية، وعلى الجانب الآخر هناك رغبة لتشجيع الصادرات المصرية للصين للارتفاء بالميزان التجارى المشترك وفتح سوق لمنتجات العنب والرمان هناك.

وكان البنك المركزي أعلن في ديسمبر من العام الماضي 2016، إبرام اتفاقية ثنائية لمبادلة العملات مع البنك المركزي الصيني، بمبلغ 18 مليار يوان مقابل ما يعادله بالجنيه المصري لمدة 3 سنوات.