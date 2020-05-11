رئيس رابطة «الليجا»: كرة القدم ستعود 12 يونيو بدون جمهور

بعد توقف النشاط لأكثر من شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا

كشف خافيير تيباس، رئيس رابطة أندية الدوري الإسباني، عن موعد عودة الدوري الإسباني، مُبينًا أنها ستكون يوم 12 يونيو المقبل، بعد توقف النشاط لأكثر من شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وقال تيباس، خلال مقابلة مع برنامج «البارتيدازو الذي يُنقل على قناة «باموس»: علينا التأقلم مع الظروف الجديدة، ستكون المباريات نفسها قبل التوقف، ولكن بدون جمهور.

وكانت رابطة الدوري الإسباني، قد كشفت عن 5 حالات إصابة جديدة للاعبي الليجا بفيروس كورونا المستجد بين القسمين الأول والثاني، وجميعهم دون أعراض، كما أنه لم يتم توضيح هوية المصابين.

وحول ذلك، قال تيباس: كنا نتوقع اكتشاف 25 أو 30 حالة إصابة، هذه الأرقام خبر جيد بالنسبة لنا، وهناك مناطق في إسبانيا قلت فيها نسبة العدوى.

وتابع: الكل سيلتزم وسيعمل في إطار وثيقة الاتحاد ورابطة الليجا، ومن يخالف ذلك سيتم حرمان اللاعب من المشاركة مع فريقه طوال المسابقة.

واختتم حديثه: نثق في وعي اللاعبين، لن يخترق أحد قوانين كرة القدم، لأن ذلك سيضر بالمجتمع بالكامل.