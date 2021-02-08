رئيس رابطة الأهلي في قطر: «كأس العالم فرحان بوجودنا.. البطولة لها قيمة بسببنا»

صرح المستشار حسام أبو العلا، رئيس رابطة مشجعي النادي الأهلي في قطر، أن جماهير الأحمر متواجدة في كل مكان بالدوحة، لدعم وتشجيع القلعة الحمراء، خلال مشواره في كأس العالم للأندية.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ، بطل أوروبا، مساء اليوم الإثنين، في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات نصف نهائي مونديال الأندية.

وقال أبو العلا، خلال تصريحات إذاعية: «في كل مكان بالدوحة تلتقي بجماهير الأهلي، كأس العالم فرحان بالقلعة الحمراء، والبطولة لها قيمة بسبب جمهور نادي القرن».

وتابع: «هذه طبيعة جماهير الأهلي، الدعم مستمر اليوم أمام بايرن، مثلما كان موجودًا خلال مواجهة الدحيل في المباراة السابقة».

وكان الأهلي قد تأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية على حساب الدحيل القطري، بهدف نظيف، أحرزه اللاعب حسين الشحات.