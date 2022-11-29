رئيس «دي سكويرز» لحلول الولاء : لدينا أكثر من 150 مليون عميل

شاركت شركة دي سكويرز، العاملة في تقديم حلول الولاء والمكافآت في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، في النسخة التاسعة من قمة البيانات الذكية 2022 (SDS)، المنعقدة في دبي ، إلى جانب كونها الراعي الذهبي المتميز لهذه القمة.

عُقدت القمة بمشاركة 400 من قادة البيانات، والذكاء الاصطناعي والتحليل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لاستكشاف أحدث التطورات في التكنولوجيا، والشبكات وعقد المباحثات التجارية، وجاءت مشاركة دي سكويرز في إطار استراتيجيتها للتوسع في منطقة الخليج العربي وتحقيق أفضل تفاعل وتواصل مع عملائها.

قال مروان قناوي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة دي سكويرز: “تمكنّا من تحقيق نجاحات بارزة في حلول الولاء والمكافآت القائمة على التكنولوجيا، ونهتم بتدعيم تواجدنا بدول الخليج والتوسع في أسواق جديدة بإفريقيا وأوروبا، حيث تدير الشركة أكثر من 70 برنامج ولاء لعدد من البنوك والشركات الكبرى، ولديها أكثر من 150 مليون عميل “.

وأضاف: “إن بناء قاعدة بيانات قوية هو أحد النقاط الرئيسية التي تركز عليها معظم الشركات لضمان تقديم خدمات وعروض مناسبة للعملاء وبناء خطط تسويقية على أسس سليمة، خاصة بعدما أصبح امتثال البيانات مهمًا أكثر من أي وقت مضى مما يجعل برامج الولاء أحد الأصول الاستراتيجية والمصدر الرئيسي لبيانات العملاء.”

وأكد خالد نظيف، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة دي سكويرز، أن برامج الولاء تستند إلى التحليل الدقيق للبيانات، وتساعد الشركات على تحديد فرص البيع المحتملة وتصميم وتقديم المنتجات التي تلبي احتياجات العملاء، من خلال فهمهم والتنبؤ بسلوكهم، كما تساعد برامج المكافآت على تحديد نوع المكافآت التي تعزز عودة العملاء إلى الشركات والشعور بالانتماء والتمثيل.

وأشار جاسر عقيلة، رئيس قطاع تحليل البيانات لشركة دي سكويرز، إلى أن برامج الولاء تساعد العلامات التجارية لتكون أكثر شهرة وسرعة في التنبؤ بمشكلات العملاء والعمل على حلها، ومراقبة الاحتيال في الوقت الفعلي تقريبًا، مؤكداً حرص الشركة على تحقيق الانتقال من الولاء المستند إلى البيانات للولاء المستند إلى CDP “منصة بيانات العملاء”، والذي سيلعب ذلك دورًا أساسيًا في بناء رؤى قابلة للتنفيذ ليس فقط للتنبؤ بسلوك العميل ولكن أيضًا للتأثير على قراره.

جدير بالذكر أن شركة دي سكويرز بدأت عملها عام 2012، وتمتلك فروع في السعودية والإمارات والأردن وتنزانيا وكينيا ورومانيا، إلى جانب مقرها الرئيسي بالقاهرة، وتعد شريكاً رئيسياً لشركات عديدة ضمن قائمة فورتين 500 (Fortune 500)، مدعمين بشبكة قوية من التجار المحليين والدوليين، مثل شركة بيبسيكو في السعودية والإمارات والبحرين، وشركة أورنج بالأردن وشركة ليز بالسعودية.