رئيس دي ام سي : الفضائيات خسرت 2,7 مليار جنيه العام الماضي

محمدد فتحىقال هشام سليمان، رئيس شبكة قنوات DMC إن الفضائيات تكبدت خسائر تقدر بـ 2.750 مليار جنيه خلال عام 2017، بعد أن أنفقت 6 مليارات جنيه على المحتوى فى حين أن العائد كان 3.250 مليارا فقط.جاء ذلك خلال مشاركتها بالنسخة الثامنة من ملتقى صناعة الإبداع "Creative Industry Summit"، مضيفا أن المع

محمدد فتحى

قال هشام سليمان، رئيس شبكة قنوات DMC إن الفضائيات تكبدت خسائر تقدر بـ 2.750 مليار جنيه خلال عام 2017، بعد أن أنفقت 6 مليارات جنيه على المحتوى فى حين أن العائد كان 3.250 مليارا فقط.

جاء ذلك خلال مشاركتها بالنسخة الثامنة من ملتقى صناعة الإبداع “Creative Industry Summit”، مضيفا أن المعلن بات يفكر ألف مرة قبل الإعلان عبر التليفزيون، فى ظل الاتجاه حاليا نحو الالسوشيال ميديا.

وأوضح أن هذا السبب هو ما دفعهم للمبادرة بالجلوس مع الفضايات المنافسة لوضح حد أقصى للشراء التليفزيونى فى رمضان بواقع 230 مليون جنيه فقط، وإلا كانت القنوات ستتعرض لخسائر فادحة.

وأكد أن القنوات المنافسة بإمكانها مواجهة كافة التحديات بشرط أن تتكاتف مع بعضها البعض، والعمل كأصدقاء وليس كمنافسين.

