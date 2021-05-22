استثمار

رئيس «دي إم جي موري» الألمانية: مصر تمتلك اقتصادا بإمكانات واعدة للاستثمار

 قال "كريستيان تونيس"، رئيس المجلس التنفيذي لشركة "دي إم جي موري" الألمانية إن وضع الاقتصاد المصري تحسن خلال الأعوام الأخيرة، بفضل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانفتحت الدولة على مزيد من فرص النمو الجديدة، وأصبحت مصر تمتلك اقتصادا يتمتع بإمكانات…

صفية حمدي 7:21 م, السبت, 22 مايو 21 7:21 م, السبت, 22 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

 قال “كريستيان تونيس”، رئيس المجلس التنفيذي لشركة “دي إم جي موري” الألمانية إن وضع الاقتصاد المصري تحسن خلال الأعوام الأخيرة، بفضل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانفتحت الدولة على مزيد من فرص النمو الجديدة، وأصبحت مصر تمتلك اقتصادا يتمتع بإمكانات واعدة للاستثمار.

 وأضاف في تصريحات له منذ قليل، أن توقيع عقد الشراكة بين شركتهم والهيئة العربية للتصنيع اليوم يتعلق بإنشاء أول مصنع لتصنيع ماكينات ومعدات التحكم الآلي الذكي CNC، ومستلزمات الإنتاج، وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة، وبهذه الخطوة ستصبح مصر مركزا للصناعات في المنطقة الإفريقية والعربية.

وتابع، إن إنشاء هذا المصنع يستهدف توطين تكنولوجيا صناعة ماكينات التحكم الآلي الرقمي CNC، إلى جانب تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، وتحقيق نقلة نوعية كبيرة للصناعة المصرية.

اقرأ أيضا  وزيرا قطاع الأعمال والطيران يبحثان مستجدات مشروع «رأس جميلة» السياحي بشرم الشيخ

وقال: لقد آن الأوان لازدهار القارة الإفريقية، ومصر هي الواجهة لقارة إفريقيا، فهي قارة مليئة بالإمكانيات وتتميز بزيادة الطلب على تقنيات المستقبل، وبإنشاء مصنعنا الذكي، نسعى لنقل التكنولوجيا بشكل مفتوح وصادق وشامل، وتعزيز التحول الصناعي في هذا البلد، علاوة على ذلك، نحن نخلق فرص عمل جديدة مناسبة للمستقبل ونوفر فرصا مُبهرة للتعليم .

وأضاف أنه من المقرر أن تفتتح أكاديمية “دي إم جي موري” موقعا جديدا للتدريب في المصنع الجديد؛ للمساهمة بالتعليم الألماني في تعليم الشباب المؤهلين العاملين في مصر..  فضلا عن طرح دورات تدريبية على نطاق واسع في المدارس والجامعات المصرية؛ بهدف إعداد الشباب المتحمس لبيئة العمل الحديثة، إلى جانب المساهمة في تحديث التعليم الصناعي تحت رعاية الرئيس السيسي.

اقرأ أيضا  اللجنة العليا لـ«كورونا» تشدد على تطبيق خفض أعداد العاملين بالجهاز الإداري

وتابع: من منطلق أن التعليم الصناعي الحديث يُعد هو الأساس لازدهار النمو الاقتصادي، فإن الشركة تتيح آفاقًا جيدة للشباب من خلال التدريب المستهدف وبرامج التعليم الإضافية للصناعة التحويلية، وستوفر الأكاديمية دورات تدريبية حديثة لبرمجة ماكينات التشغيل ذات التحكم الرقمي في مصنع الإنتاج الجديد.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع عقد شراكة بين الهيئة العربية للتصنيع، وشركة “دي إم جي موري” الألمانية؛ لتأسيس مصنع لإنتاج ماكينات التحكم الآلي المبرمج CNC في مصر، وذلك بحضور نيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

اقرأ أيضا  رانيا المشاط تُطلق منصة التعاون التنسيقي المشترك للمشروعات متناهية الصغر

 ووقّع عقد الشراكة الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، و”كريستيان تونيس”، رئيس المجلس التنفيذي لشركة “دي إم جي موري”.

ويأتي تأسيس مصنع إنتاج ماكينات التحكم الآلي CNC، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى القارة الإفريقية، في إطار ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع مسئولي الشركة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم صفية حمدي

ملف الكاتب صفية حمدي

اقرأ أيضاً

مدبولي يرحب بالتعاون مع «دي إم جي موري لنقل التكنولوجيا الألمانية إلى مصر

صفية حمدي 7:37 م, السبت, 22 مايو 21

«الأول بأفريقيا».. مدبولي يشهد توقيع شراكة بين «العربية للتصنيع» و«دي إم جي موري» لتأسيس مصنع ماكينات CNC بمصر

صفية حمدي 6:49 م, السبت, 22 مايو 21

شركات كورية تبحث فرص الاستثمار في مصر بحضور ممثلي 4 وزارات

سمر السيد 6:04 م, السبت, 22 مايو 21

وزير الزراعة يتابع مشروعات المنحة الإيطالية ببورسعيد

أماني العزازي 2:39 م, السبت, 22 مايو 21

وزارة التخطيط تمد «الصحة» بـ 260 مليون جنيه لمواجهة فيروس كورونا

السيد فؤاد 2:38 م, السبت, 22 مايو 21

شركة تنمية الريف المصري تعلن عن تيسيرات جديدة لمنتفعي أراضي المغرة

مدحت إسماعيل 4:37 م, الجمعة, 21 مايو 21