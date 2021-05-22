رئيس «دي إم جي موري» الألمانية: مصر تمتلك اقتصادا بإمكانات واعدة للاستثمار

قال "كريستيان تونيس"، رئيس المجلس التنفيذي لشركة "دي إم جي موري" الألمانية إن وضع الاقتصاد المصري تحسن خلال الأعوام الأخيرة، بفضل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانفتحت الدولة على مزيد من فرص النمو الجديدة، وأصبحت مصر تمتلك اقتصادا يتمتع بإمكانات…

قال “كريستيان تونيس”، رئيس المجلس التنفيذي لشركة “دي إم جي موري” الألمانية إن وضع الاقتصاد المصري تحسن خلال الأعوام الأخيرة، بفضل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانفتحت الدولة على مزيد من فرص النمو الجديدة، وأصبحت مصر تمتلك اقتصادا يتمتع بإمكانات واعدة للاستثمار.

وأضاف في تصريحات له منذ قليل، أن توقيع عقد الشراكة بين شركتهم والهيئة العربية للتصنيع اليوم يتعلق بإنشاء أول مصنع لتصنيع ماكينات ومعدات التحكم الآلي الذكي CNC، ومستلزمات الإنتاج، وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة، وبهذه الخطوة ستصبح مصر مركزا للصناعات في المنطقة الإفريقية والعربية.

وتابع، إن إنشاء هذا المصنع يستهدف توطين تكنولوجيا صناعة ماكينات التحكم الآلي الرقمي CNC، إلى جانب تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، وتحقيق نقلة نوعية كبيرة للصناعة المصرية.

وقال: لقد آن الأوان لازدهار القارة الإفريقية، ومصر هي الواجهة لقارة إفريقيا، فهي قارة مليئة بالإمكانيات وتتميز بزيادة الطلب على تقنيات المستقبل، وبإنشاء مصنعنا الذكي، نسعى لنقل التكنولوجيا بشكل مفتوح وصادق وشامل، وتعزيز التحول الصناعي في هذا البلد، علاوة على ذلك، نحن نخلق فرص عمل جديدة مناسبة للمستقبل ونوفر فرصا مُبهرة للتعليم .

وأضاف أنه من المقرر أن تفتتح أكاديمية “دي إم جي موري” موقعا جديدا للتدريب في المصنع الجديد؛ للمساهمة بالتعليم الألماني في تعليم الشباب المؤهلين العاملين في مصر.. فضلا عن طرح دورات تدريبية على نطاق واسع في المدارس والجامعات المصرية؛ بهدف إعداد الشباب المتحمس لبيئة العمل الحديثة، إلى جانب المساهمة في تحديث التعليم الصناعي تحت رعاية الرئيس السيسي.

وتابع: من منطلق أن التعليم الصناعي الحديث يُعد هو الأساس لازدهار النمو الاقتصادي، فإن الشركة تتيح آفاقًا جيدة للشباب من خلال التدريب المستهدف وبرامج التعليم الإضافية للصناعة التحويلية، وستوفر الأكاديمية دورات تدريبية حديثة لبرمجة ماكينات التشغيل ذات التحكم الرقمي في مصنع الإنتاج الجديد.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع عقد شراكة بين الهيئة العربية للتصنيع، وشركة “دي إم جي موري” الألمانية؛ لتأسيس مصنع لإنتاج ماكينات التحكم الآلي المبرمج CNC في مصر، وذلك بحضور نيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

ووقّع عقد الشراكة الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، و”كريستيان تونيس”، رئيس المجلس التنفيذي لشركة “دي إم جي موري”.

ويأتي تأسيس مصنع إنتاج ماكينات التحكم الآلي CNC، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى القارة الإفريقية، في إطار ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع مسئولي الشركة.