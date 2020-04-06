رئيس «ديزر» : العزل المنزلي يرفع الطلب على محتوى الأطفال عالميًّا بـ218%

كشف طارق منير، الرئيس التنفيذي لشركة ديزر- منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، زيادة الطلب على محتوى بودكاست الأطفال عالميًّا، تزامنًا مع تطبيق العزل المنزلي بسبب فيروس كورونا على منصة ديزر بعد أسبوع من إطلاق قناتها “ابق فى المنزل”، بنسبة بلغت 218%، في ظل قدرة الآباء على تحقيق التوازن بين العمل من المنزل وتسلية أطفالهم.

وأوضح منير، فى بيان صحفي، اليوم، أن أسلوب حياة العملاء اختلف، خلال الفترة الأخيرة، أثناء فترات الحجز المنزلي، تزامنًا مع انتشار فيروس كورونا، عن أسلوب الروتين اليومي العادي؛ إذ تتولى الأجهزة المنزلية، اليوم، مهامّ البث الموسيقي.

وأكد أن فترة ذروة البث الموسيقي تغيرت حاليًّا بمعدل ساعة أو ساعتين عن الوقت المعتاد، ولم تعد لدينا اختلافات واضحة بين أيام الأسبوع وعطلات نهاية الأسبوع، مبينًا “تحتوي القناة التي أطلقناها لتحفيز الأشخاص على البقاء في منازلهم، على كل ما يحتاجونه للعمل من المنزل أو ترفيه أطفالهم، وحتى ممارسة تمارين التأمل. وأصبح المستمعون يعتمدون على البث كجزء من روتين حياتهم، إذ يعمل فريق محررينا دون توقف على تقديم محتوى جديد ومناسب لأذواق المستمعين على المنصة “ديزر”، بغض النظر عن يوم الأسبوع”.

ولفت إلى أن إلى منصة ديزر على مستوى العالم تعتمد بشكل أقل على هواتفنا المحمولة ونستخدم أكثر الأجهزة المنزلية. ومن المحتمل أن يستمر هذا الإقبال في الارتفاع، بالسوقين الإماراتية والسعودية.

وارتفعت نسبة الاستماع إلى الراديو المباشر بشكل عام على مستوى العالم بنسبة 19% في الأسبوعين الماضيين، وزادت أيضًا، خلال الأسبوع الماضي، بنسبة 2% مرة أخرى.