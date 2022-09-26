رئيس ديجيتال بلانتس : 10.5 تريليون دولار خسائر العالم من الهجمات الإلكترونية فى 2025

عقدت شركة ” ديجيتال بلانتس”، لحلول أمن المعلومات حدثها السنوي الرابع تحت عنوان “يوم الأمن السيبراني” برعاية شركة سوفوس الانجليزية لتعريف مجتمع الاقتصاد المصري بأهمية الأمن الإلكتروني في عصر التحول الرقمي والتي تستلزم دائما الاستعداد بالأنظمة الدفاعية الذكية”.

وأُقيم علي هامش المؤتمر حلقة نقاشية تحت عنوان ” أهمية الأمن السيبراني في دعم رؤية مصر نحو التحول الرقمي 2030″بمشاركة نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للأمن السيبراني NETRA الدكتور أحمد علي، والمهندس تامر عيسي، الرئيس التنفيذي لشركة كريستال باي، بالإضافة إلى ممثل من شركة سوفوس العالمية، والمهندس أحمد حنفي الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ” ديجيتال بلانتس”.

ومن جانبه أكد أحمد حنفي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ” ديجيتال بلانتس” ، على أهمية الحوار المجتمعي حول قضية الأمن السيبراني التي أضحت واحدة من أهم المشكلات التي تواجه العالم الحديث، وذلك تماشيا مع استراتيجية مصر ورؤيتها نحو التحول الرقمي 2030.

مشيرًا إلى أن التحول الكبير نحو الأدوات التكنولوجية في إدارة الحياة اليومية مثل الخدمات الحكومية والصحية والتعليمية وغيرها، قابله من ناحية أخرى نشاط واضح في الهجمات السيبرانية والإلكترونية، حيث من المتوقع أن يبلغ حجم خسائر العالم من الهجمات السيبرانية حوالي 10.5 تريليون دولار بحلول 2025.

فيما أظهرت بعض الإحصائيات أن الجرائم الإلكترونية هي الاسرع انتشارًا حول العالم حيث يشهد العالم جريمة واحدة كل 11 ثانية خلال 2021 وبالتالي من المهم أن نركز على تبادل الخبرات والتعاون في مواجهة تلك النوعية من الجرائم الخطيرة.

وعبر عن اهتمام “ديجيتال بلانتس” بأهمية قضية الأمن السيبراني، قائلاً “نسعى بدأب نحو الاعتماد على أحدث التكنولوجيات لحماية عملائنا من السوق المحلية من تلك النوعية من الهجمات، ولدينا في محفظة العملاء أكثر من 2000 عميل، نقدم لهم حزمة من منتجات كبريات الشركات العالمية من مزودي خدمات التكنولوجيا وأمن المعلومات بالتعاون مع شركة “سوفوس ” العالمية.

ومن ناحية أخري أكد خالد حلمي، مدير المبيعات بشركة “ديجيتال بلانتس”، إن الشركة تواصل تنفيذ استراتيجيتها الطموحة التي تتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي بما يُساهم في تيسير حصول الشركات والهيئات الحكومية وكافة القطاعات التجارية بالدولة على الخدمات المطلوبة للتحول الرقمي بمنظور مختلف يطبق لأول مره بمصر”.

وأشار أن “ديجيتال بلانتس” حصلت مؤخراً على “شهادة الأيزو العالمية ISO 27001 لأمن المعلومات”، نتيجةً لما حققته في مجال التحول الرقمي وتقديم حلول رقمية تساعد العملاء في مواجهة التحديات المتعلقة في أمن المعلومات فضلاً عن استحقاقها جائزة التميز الدولية للحكومة الذكية العربية لعام ٢٠٢٢من دبي، كأول شركة مصرية تحصل على هذه الجائزة منذ خمسة عشر عاما، نظراً لمجهوداتها في مجال الأمن السيبراني بالمنطقة العربية.