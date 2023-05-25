«رئيس دمياط الجديدة» يلتقي رئيس جمعية المستثمرين لبحث سبل دعم الصناعة والاستثمار بالمدينة

التقى المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، الدكتور أسامة حفيلة، رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين بدمياط – النائب الأول لرئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بهدف بحث سبل دعم الصناعة والمستثمرين بالمدينة، وذلك بحضور عدد من أعضاء الجمعية والمستثمرين.

ورحب الدكتور أسامة حفيلة، بالمهندس محمد خلف الله، مشيداً بالعلاقات الوطيدة بين جمعية المستثمرين وجهاز المدينة والدور الوطني لدعم الصناعة والاستثمار، ومقدماً نبذة عن المنطقة الصناعية وامتدادها والتى تبلغ مساحتها حوالي 608 أفدنة، ويبلغ عدد المشروعات المنفذة 720 مشروعاً، بجانب المشروعات الصغيرة والورش بإجمالى 112 مشروعا تستهدف فرص عمالة حوالى 38 ألف فرصة عمل بإجمالى استثمارات 70 مليار جنيه.

وأكد أن اللقاء يأتى ضمن جهود جهاز المدينة لدعم مستثمرى ومصنعى مدينة دمياط الجديدة، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن دعم الصناعة والمستثمرين بالمدن الجديدة.

واستمع المهندس محمد خلف الله، إلى مقترحات ومطالب المستثمرين والتحديات التي تواجههم بمدينة دمياط الجديدة، والتى تمثلت فى استكمال أعمال رفع الكفاءة بالمنطقة الصناعية، وسرعة الانتهاء من أعمال إحلال شبكة التليفونات، وقيد الارتفاع بالمنطقة، وطلب التنسيق لعمل لوحات استرشادية بالمنطقة الصناعية، وموقف خطط التطوير بمنطقة الشاطئ.