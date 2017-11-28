رئيس دفاع حرية الصحافة في العريش الجمعة للصلاة بمسجد الروضة

إيمان عوفقال المستشار الدكتور أنور الرفاعي، المحامي بالنقض، رئيس المركز الوطني للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام، إنه سيتوجه، الجمعة المقبل، على رأس وفد كبير من قيادات المركز إلى مدينة العريش؛ لأداء صلاة الجمعة بمسجد "الروضة" الذي طالته يد الغدر والإرهاب.وأضاف الرفاعي، في بيان صحفي، أن المر

إيمان عوف





قال المستشار الدكتور أنور الرفاعي، المحامي بالنقض، رئيس المركز الوطني للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام، إنه سيتوجه، الجمعة المقبل، على رأس وفد كبير من قيادات المركز إلى مدينة العريش؛ لأداء صلاة الجمعة بمسجد “الروضة” الذي طالته يد الغدر والإرهاب.

وأضاف الرفاعي، في بيان صحفي، أن المركز يشكر ويثمن دعوة “اليوم السابع” للسياسيين والمثقفين ورجال الدين والشخصيات العامة والمواطنين، إلى التوجه لمسجد”الروضة” الذي انتهت القوات المسلحة من ترميمه ليكون جاهزًا لصلاة الجمعة؛ لتكون رسالة من نفس المسجد المعتدى على المصلّين فيه إلى العالم كله بأن مصر تتحدى الإرهاب بكل صنوفه، وأن الشعب كله بشبابه وشيوخه ومثقفيه في حالة استنفار للوقوف بجانب قواتنا المسلحة وشرطتنا المصرية في هذه المواجهة المقدسة.

وأكد أن الشعب المصري يجدد التحدي في هذه المواجهة لدعم قيادته في طريق الانتصار وسحق هؤلاء الإرهابيين ونسفهم من فوق أرض هذا الوطن المحروس بعناية الله أبد الدهر.