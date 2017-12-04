رئيس دفاع الصحافة يحدد أسباب أزمة شفيق

إيمان عوف قال المستشار الدكتور أنور الرفاعي، المحامي بالنقض رئيس المركز الوطني للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام، إن فصول أزمة الفريق أحمد شفيق لم تنتهِ بعد، وهناك أسرار كثيرة سوف تكشفها الأيام المقبلة، خاصة أن الدلائل تشير إلى تورط…

إيمان عوف





قال المستشار الدكتور أنور الرفاعي، المحامي بالنقض رئيس المركز الوطني للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام، إن فصول أزمة الفريق أحمد شفيق لم تنتهِ بعد، وهناك أسرار كثيرة سوف تكشفها الأيام المقبلة، خاصة أن الدلائل تشير إلى تورط جماعة الإخوان والمخابرات القطرية والتركية في الموضوع الذي استحوذ على جانب كبير من اهتمام المصريين، الأيام الماضية.

وأضاف الرفاعي: يثور التساؤل: هل وقع الفريق أحمد شفيق في فخ الإخوان ومن يخططون لهم ويمولون؟ وعندما عاد إلى مصر أدرك الكارثة التي يريدونها له فعدل من مواقفه الخاصة بالترشح للانتخابات والتي سبق أن أعلنها من الإمارات؟ وهل الرجل الذي يقع في هذا الفخ يمكن أن يصلح لأن يكون رئيسًا لدولة بحجم مصر؟

وقال الرفاعي: بعد أن تحدّث شفيق ونسف كل ما سبق ترويجه عن القبض عليه في دولة الإمارات وترحيله والقبض عليه في مصر، يثور التساؤل حول دور الأقارب ودور المحامي في قضية موكله، فليس دور المحامي صناعة الأزمة أو المساهمة والمشاركة فيها، خاصة أن تصريحات محاميته كانت بمثابة طلقات مدفعية أساءت لدولة الإمارات الصديقة وأساءت لمصر أيضًا، وبعد أن نسف الفريق شفيق كل تصريحاتها تصبح تحت طائلة القانون بإشاعة أخبار كاذبة من شأنها إحداث بلبلة في الشارع المصري، وهي التي سبق أن ترافعت عن الفريق سامي عنان أمام محكمة جنح الدقي في قضية التمويل من قطر بنحو مليار دولار، واستطعنا الحصول على براءة الأستاذين الكاتب الصحفي خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع، والدكتور محمد الباز رئيس تحرير جريدة الدستور، فلماذا أصرت محاميته أن تكون جزءًا من الأزمة؟ ولماذا لم تلجأ إلى الطرق القانونية وهي أدوات المحامي، كما فعلت مع موكلها الفريق سامي عنان رغم خسارتها للقضية؟

وشدد الرفاعي على أن المحامي مهمته إثبات براءة موكله وليس إدخاله في أزمة كبيرة، وإقحام مصر في تلك الأزمة وإحداث وقيعة بين مصر ودولة الإمارات العربية، وهو ما يدعونا لتأكيد أن هذه الأزمة لم تكشف عن أن شفيق هو البطل الوحيد لها ولكن مَن حول شفيق كانوا أبطالًا للأزمة بامتياز.