رئيس دعم مصر يستعرض نتائج زيارة الوفد البرلماني لأمريكا

ياسمين فوازأوضح النائب محمد السويدي رئيس ائتلاف "دعم مصر، إنه كان هناك نقد بناء من جميع النواب المشاركين في اللقاءات المختلفة خلال الزيارة للولايات المتحدة.وأشار إلى أنه كانت هناك مناقشات وأسئلة حول قانون الجمعيات الأهلية ورئيس البرلمان أوضح أنه تمت مراعاة المعايير الدولية في صياغة القانون في ظل

ياسمين فواز

أوضح النائب محمد السويدي رئيس ائتلاف “دعم مصر، إنه كان هناك نقد بناء من جميع النواب المشاركين في اللقاءات المختلفة خلال الزيارة للولايات المتحدة.

وأشار إلى أنه كانت هناك مناقشات وأسئلة حول قانون الجمعيات الأهلية ورئيس البرلمان أوضح أنه تمت مراعاة المعايير الدولية في صياغة القانون في ظل المطالبات بضرورة أن يتم تحديد أوجه إنفاق أي تمويل”.

قال “السويدى”، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر المجلس لعرض نتائج الوفد البرلماني إن الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن توضيح نتائج الزيارة للولايات المتحدة الامريكي، إن “عبد العال” أوضح لمن قابلهم أن المجلس قد يراجع قانون الجمعيات إذا رأى ضرورة تطويره وأن اختبار تطبيق القانون سيكون هو التحرك المبدئي وأن اللائحة التنفيذية للقانون لم تصدر حتى اللآن فلا داعي للشكوى.

وتابع: “طرحنا التحديات التي يواجهها مجلس النواب ورفضنا أسلوب الجانب الأمريكي فيما يتعلق بالمعونات المقدمة لمصر والشعب المصري يرفض هذه الطريقة وهذا ليس حوار صديق لصديق، وطالبنا الأمريكان بتغيير لغة الحوار في هذا السياق”، مشيرا الى عقد لقاءات مهمة مع مستشار الرئيس الأمريكي للأمن وزعيمة الأقلية بمجلس النواب والجالية المصرية في واشنطن.

وقال رئيس ائتلاف دعم مصر، إن القرارات الاقتصادية السليمة على حساب شعبيتنا، مضيفًا أنه كان هناك ارتياح لحصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي، والتقارير تؤكد أن مصر تسير في الطريق السليم.

وأكد السويدى مطالبة الوفد البرلماني في زيارته للولايات المتحدة وسائل الإعلام الامريكية بالتحري قبل إصدار أي تقارير تخص الأوضاع في مصر.

وأوضح أن الوفد اعترض على اُسلوب متابعة حادث الواحات واستخدام بعض وسائل الإعلام الغربية مصطلح جماعات مسلحة.

وقال إنه تم الاتفاق على إنشاء جمعية صداقة مصرية أمريكية وإرسال تقارير شهرية حول ما يدور بمصر.



وقال السويدي لم يطالبنا أحد خلال الزيارة بحقوق المثليين ونحن لم نخالف أي شيء فيما يتعلق بالمثليين وما حدث إجراءات قانونية كاملة.

وأكد أن البرلمان المصرى درس كل المعايير الدولية، خلال إقراره قانون الجمعيات الأهلية الذى تم إعداده بعد ضغط من الشارع، حول أثر صرف التمويلات الأجنبية وإساءة استخدامها فى الشارع.

وتابع: كان هناك تأثير لهذه التمويلات الأجنبية، وكان هدف المجلس من ذلك القانون هو تنظيم استخدام هذه الأموال بما يعود على البلاد.

وأضاف أن هذا قانون مثله مثل أى قانون، وحال اكتشاف أى عوار فيه خلال تنفيذه بشكل يتعارض مع النفع العام على المجتمع، فيمكن تعديله، مؤكدا أنه قانون من صنع البشر ويمكن تطويره، موضحا أى شكوى من القانون حاليا ليست فى محلها، نظرا لأن القانون لم يفعل بعد، فأين مصدر الشكوى؟

وشدد على أن هناك تأييدا برلمانيا أمريكيا للقيادة السياسية المصرية، ولما يجرى من أوضاع وإجراءات فى الساحة المصرية، لافتا إلى أننا نرى النواب الأمريكيين أصدقاء ذوي رأى صائب.