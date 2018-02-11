رئيس دافوس: عالم الغد سيكون مليئا بالنزاعات

دبـي ـ سمر السيد:حدد كلاوس شواب، رئيس المنتدى الاقتصادى العالمى "دافوس"، عددا من المخاطر التى تواجه العالم فى الفترة المقبلة، ومن أبرزها الخطر الجيوسياسى، خاصة مع الانتقال من عالم أحادى لمتعدد الأقطاب، مشيرا إلى أن عالم الغد سيكون أكثر هشاشة ومليئا بالنزاعات.وأضاف شواب فى كلمته بفعاليات القم

دبـي ـ سمر السيد:

حدد كلاوس شواب، رئيس المنتدى الاقتصادى العالمى “دافوس”، عددا من المخاطر التى تواجه العالم فى الفترة المقبلة، ومن أبرزها الخطر الجيوسياسى، خاصة مع الانتقال من عالم أحادى لمتعدد الأقطاب، مشيرا إلى أن عالم الغد سيكون أكثر هشاشة ومليئا بالنزاعات.

وأضاف شواب فى كلمته بفعاليات القمة العالمية للحكومات الذى ينعقد حاليا بدبى، أن 40% من الوظائف ستتلاشى فى المستقبل نتيجة الذكاء الاصطناعي، ولذا من الضرورى توفير 10 ملايين وظيفة بحلول 2020 وهذه مسئولية كل دولة

وقال إننا فى خضم أزمة اجتماعية تتمثل فى الثغرة فى التوزيع غير العادل فى الدخول، ولذا من الضرورى جعل النمو أكثر شمولية مع المضى فى نمو لا نتجاهل فيه أحد، مشيرا إلى هناك حاجة لتعاون عالمي أكثر لخلق فضاء أكثر أمانا مع المساواة بين الجنسين.