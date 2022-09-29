رئيس خارجية الشيوخ يؤكد أهمية التوصل إلى اتفاق عادل وملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة

التقى النائب عفت السادات رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ جان إيف لوكونت نائب رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الفرنسية و عضو مجلس الشيوخ و أمين سر لجنة الشئون الأوروبية .



و قال النائب عفت السادات إن اللقاء شهد حديثا عن أهمية العلاقات الإستراتيجية بين مصر فرنسا على كل المستويات الرسمية و البرلمانية ، كما شهد حوارا عن جهود الدولة المصرية للاستعداد لمؤتمر قمة المناخ “cop 27” ، مؤكدين على ضرورة الاستجابة الدولية لكافة التوصيات التي تنتج عنها ، للتقليل من آثار التغيرات المناخية التي شهدها العالم خلال الفترات الأخيرة .

علي جانب آخر ، أشار رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ إلى أهمية التوصل إلى اتفاق عادل وملزم فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة ، موضحا أن الدولة المصرية ترحب و تدعم أى جهود للتنمية في أفريقيا دون أن يؤثر ذلك على الحقوق المائية ، و المصلحة العليا للدولة المصرية و المواطن .

رئيس خارجية الشيوخ : أي نقص في المياه نتيجة تنفيذ إثيوبيا مشروع سد النهضة بشكل أحادي سيؤثر سلبا على الأمن الإقليمي والدولي

و حذر السادات من أن أي نقص في المياه نتيجة تنفيذ إثيوبيا مشروع سد النهضة بشكل أحادي سيؤثر سلبا على الأمن الإقليمي والدولي ، و يؤدي لمزيد من عمليات الهجرة غير الشرعية ، و أبدى نائب رئيس جمعية الصداقة البرلمانية بين فرنسا ومصر و عضو مجلس الشيوخ تفهمه و دعمه للموقف المصري خلال الاجتماع .

و تناول الاجتماع قضية الهجرة غير الشرعية ، و أكد رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ على أن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة لمواجهة الهجرة غير الشرعية ، و أنها دشنت مشروعات قومية كبرى لتوفير فرص عمل للشباب ، كما شجعت و دعمت المشروعات المتوسطة و الصغيرة ، بالإضافة إلى اتخاذها مزيد من الإجراءات لدعم شراكة القطاع الخاص بما يشجع مناخ الاستثمار .

و تحدث النائب عفت السادات رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ عن أهمية الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي بين كافة الأحزاب و القوى السياسية و المجتمعية ، متابعا ” الدولة المصرية تشهد مناخا ديمقراطيا يؤدي لمزيد من الاستقرار و يدعم حرية الرأي و التعبير” .