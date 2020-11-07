سيـــاســة

رئيس خارجية البرلمان : علاقاتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية استراتيجية

ونهنئ الشعب الأمريكي والإدارة الجديدة
ياسمين فواز 9:57 م, السبت, 7 نوفمبر 20 9:57 م, السبت, 7 نوفمبر 20

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تقدم كريم عبدالكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان ، بالتهنئة للشعب الأمريكي على إنجاز الاستحقاق الانتخابي وانتخاب رئيس جديد للإدارة الأمريكية وفق النتيجة التى أفصحت عن إرادة الناخبين الأمريكيين في انتخابات الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن العلاقة مع الولايات المتحدة استراتيجية.

وأكد رئيس خارجية البرلمان عمق واستراتيجية العلاقات المصرية الأمريكية على مختلف الأصعدة، وأن تلك العلاقات لم تتغير مع تغير الإدارات الأمريكية نظرا لتشابك العلاقات بين البلدين ومحورية الدور المصرى فى منطقتها والعالم، وأن مصر حافظت على علاقاتها الاستراتيجية بالولايات المتحدة على مدار الإدارات الأمريكية المختلفة مستندة إلى سياسة خارجية قوامها عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول وسيادتها والاحترام المتبادل بين الدول والسعى لتحقيق المصالح المشتركة لشعبى البلدين.

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ولفت درويش إلى أن مصر تنتهج سياسة منفتحة ومتوازنة مع كافة القوى الدولية غير أن مستوى التفاعل ووتيرة تلك العلاقات يتوقف على اعتبارات متعددة منها التعاون البناء والرغبة فى تعزيز العلاقات المشتركة والحفاظ المتبادل على خصوصية تلك العلاقات وهو ما يعزز التقارب أو التباعد فى بعض المجالات نحو تعزيزها مع أقطاب دوليين آخرين تحقيقا للمصالح الوطنية.

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ونوه إلى أن تساؤلات قرنائه من إعضاء الكونجرس الأمريكي فى هذا الشأن.

وختم درويش بأن البرلمانيين المصريين والأمريكيين يقع على عاتقهم تعزيز العلاقات البرلمانية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية نحو تحقيق المصالح المشتركة للبلدين، وتعزيز التقارب والرؤى المشتركة والتباحث الحثيث حول مجمل العلاقات المصرية الأمريكية فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

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بقلم ياسمين فواز

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