شهدت بعض المحاصيل الزراعية خلال الأيام الماضية ارتفاعا جنونيا في الأسعار، إذ وصل سعر كيلو البامية في السوق لـ100 جنيه، بسبب ظهورها قبل الموسم التي تجمع فيه.

وأكد الدكتور أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك ، أنه لابد أن يتم التفرقة بين السلعة التي تباع في أوقات إنتاجها الطبيعي، وبين السلعة التي تباع في فرق العروات، لافتا إلى أن الارتفاع الجنوني في ورق العنب والبامية نظرًا لوجودها في بداية الموسم أو خارج إطار موسمها.

جدير بالذكر أن الجهاز أجرى العديد من الحملات على الأسواق، أسفرت عن مصادرة حوالي مليون و625 ألف طن سلع غذائية ومنتجات أجهزة طبية مجهولة المصدر، وتقدر غرامتها بـ 2 مليون جنيه.

وأضاف لـ«المال»، أن بعض المزراعين يقومون باستغلال محاصيل البشائر وبيعها بأسعار مرتفعة، لافتا أن هذا الارتفاع ليس مؤشرا للسلع، والدليل على ذلك أن كيلو ورق العنب أصبح بـ7 جنيهات داخل الأسواق، وكذلك البامية بدأت في الانخفاض.

ويشن جهاز حماية المستهلك بين الحين والآخر حملات مكثفة على الأسواق لمراقبة جودة وأسعار السلع الغذائية التي تباع للمواطنين، لعدم استغلال أي أزمات ورفع السلع.

ووجه رئيس جهاز حماية المستهلك عدة نصائح للمواطنين، لعدم استغلالهم من المزراعين والتجار، وهي شراء الخضار والفواكهة في الموسم المقرر لها، وعدم شراء بشائر المحاصيل الزراعية والفواكهة لأن الإقبال عليها يدفع التجار بيعها بأسعار مرتفعة وإحداث أزمة داخل الأسواق.

ومر جهاز حماية المستهلك على 539 منشأة تجارية لبيع المواد الغذائية، إذ تم ضبط 10.739 طن مواد غذائية وتحرير 81 محضرا للمنشآت المخالفة.

ويحاول جهاز حماية المستهلك أن يكشف للمواطنين الشروط التي يجب اتباعها قبل شراء أي سلع سواء كانت طبية أو غذائية أو غيرها من السلع المتواجدة في الأسواق.

وخصص الجهاز الفترة الماضية رقم واتساب لاستقبال شكوى المواطنين على مدار الـ24 ساعة، واستقبال بلاغاتهم والعمل على حلها في وقت سريع، كما قدم الجهاز العديد من طرق الإبلاغ للتسهيل على المواطنين.