رئيس حماية المستهلك : مصر تواجه نقص في إمدادات السيارات.. ووضع ملصق سعر البيع من منتصف نوفمبر (فيديو)

أوضح أن نقص المعروض من السيارات أدي إلى وجود ظاهرة اوفر برايس.

أكد المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك إن سوق السيارات يواجه نقص في إمداده بالسيارات سواء كان داخل مصر أو باقي دول العالم وذلك نتيجة نقص المعروض من أشباه الموصلات و هي تستخدم في تصنيع السيارات نتيجة أزمة كورونا .

وقال حسام الدين خلال لقاء مع الإعلامية لبني عسل في برنامج الحياه اليوم على فضائية الحياة إن نقص المعروض من السيارات أدي إلى وجود ظاهرة اوفر برايس.

وأوضح حسام الدين أن الأوفر برايس هي عرض السيارة بسعر الوكيل وعند البيع يقوم التاجر الدخيل على مهنة تجار السيارات بزيادة 20 ألف جنيه على السعر الذي كان أعلن به للمستهلك .

وأضاف رئيس حماية المستهلك أنه بداية من منتصف شهر نوفمبر القادم سيتم تطبيق وضع ملصق على كل سيارة بسعرها الحقيقي و على المستهلك طلب فاتورة بنفس السعر و المخالفين سيواجهون عقوبات رادعة .