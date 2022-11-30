رئيس حماية المستهلك: ضبط أكثر من 12 ألف قضية أرز.. وأسعار السيارات بدأت تستقر

أكد المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، أن السلاسل التجارية ملتزمة بالأسعار المعلن عنها للسلع، لافتا إلى أنه تم ضبط أكثر من 12 ألف قضية وضبطيات تخص سلعة الأرز من أول سبتمبر وحتى الآن فقط.

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال تصريحات تليفزيونية، أن أشباه التجار هم المسؤولون عن أي أزمة أو زيادات في أسعار السلع، لافتا إلى أن المضاربات ومحاولات تخزين السلع تؤثر على الأسعار.

وأشار إلى أنه بفضل الجهود الحكومية التي أجريت مؤخرا فهناك 540 ألف نقطة بيع سلع غذائية في مصر.

وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك أن أسعار السيارات وسوق السيارات في الوقت الحالي بدأت تستقر، لافتًا إلى أن الشكاوى والمحاضر بدأت تقل حول العروض الوهمية في «الجمعة البيضاء».

وناشد حسام الدين المواطنين الإبلاغ عن أي زيادات في أسعار السلع عبر الخط الساخن لحماية المستهلك 19588.