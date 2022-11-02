رئيس حماية المستهلك: بعض السلاسل التجارية تحدد كميات من الأرز لكل مستهلك خوفا من بيعه بالسوق السوداء (فيديو)

قال أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك إن بعض من سلاسل المواد الغذائية الكبري، تقوم بتحديد عدد معين من أكياس الأرز لكل مستهلك خوفا من بيعه في السوق السوداء، وبعض السلاسل التجارية أغلقت بعد ارتفاع سعر الدولار لتقوم بزيادة أسعارها وتم ضبطها.

وأضاف حسام خلال لقاء عبر الفيديوكونفرانس مع الإعلامي شريف عامر في برنامج يحدث في مصر على فضائية ام بي سي مصر، أن فكرة تحديد كميات لكل شخص ليس السبب قلة المنتج وإنما أن بعض صغار التجار يشترون من السلاسل الكبرى ويبيعونها بسعر أعلى فيما بعد، ولذلك تم تحديد كمية لكل شخص لضمان تواجد السلعة لكل المواطنين.

وأوضح حسام، أن سلعة الأرز يخضع لسعر محدد وجبري للتداول في الوقت الحالي، وكل السلاسل التجارية ملتزمة بالسعر المحدد من قبل وزارة التموين، قائلا: “السوق المصري يمر بحالة من الارتباك الشديد في الوقت الحالي، فالتاجر كان يجد العديد من الشائعات المختلفة خلال الفترة الماضية، إضافة إلى تغير أسعار الصرف أكثر من مرة، وهو ما جعل البعض يحاول استغلال هذه الظروف ضد مصر”.

وقال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن بعض التجار يحاولون في الوقت الحالي إثارة الفوضى في السوق، وهو ما يعمل الجهاز على تصديه طوال الوقت، مؤكدا أن الجهاز لا يتهاون مع أي تاجر يحاول إثارة الفوضى في الأسواق.

وأضاف حسام، أنه يتم مراقبة الأسواق وتحريك سعر العملة الأخيرة، وبدأت البنوك في تدبير العملة للمستوردين،، موضحا أنه تم رصد نقص في قطع غيار السيارات والاجهزة الكهربائية منذ يونيو الماضي وتم التواصل مع جميع الجهات المعنية لحل الأزمة.