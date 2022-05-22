رئيس «حماية المستهلك»: الجهاز يدعم التاجر الشريف وعقوبات صارمة لمستغلى الأزمات

قال الدكتور أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يدعم أي تاجر شريف، لكن مستغلي الأزمات لابد أن يواجهوا بعقوبات صارمة، لافتا إلى أن هناك بعض القرارات سيتم نشرها غدا في الجريدة الرسمية لتنظيم عملية الأوفر برايس.

وانطلق قبل قليل، مؤتمر جهاز حماية المستهلك، بمقر الجهاز في القرية الذكية، وذلك للكشف عن بعض الإجراءات التي اتخذها الجهاز تجاه ضبط السلع في الأسواق بعد توجيهات رئيس الوزراء الأخيرة اتجاه الأسواق لضبطها وعدم احتكار أي سلعة.

جدير بالذكر أن المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، كشف التفاصيل الكاملة والقرارات المهمة الت اتخذت لإلغاء ظاهرة “الأوفر برايس” على موديلات السيارات الحديثة. وقرارات الجهاز لوكلاء السيارات.