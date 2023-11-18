رئيس «حماية المستهلك» الجديد يبدأ عمله بلقاء قيادات الجهاز غدًا

يلتقي إبراهيم عبدالعال السجيني، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك الجديد، عددًا من قيادات الجهاز غدًا.

وقال السجيني في تصريحات لـ «المال» إنه سيباشر عمله بجهاز حماية المستهلك بدءًا من غد الأحد، مشيرًا إلى أنه سوف يبحث في أوضاع الجهاز الحالية بمجرد وصوله، لرسم وتحديد خطة العمل المستقبلية، مشددًا على فعل كل ما يحقق المصلحة للمواطن المستهلك في المقام الأول.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرر اليوم تعيين إبراهيم عبد العال قائمًا بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك لمدة عام، خلفًا للمهندس أيمن حسام الدين، بعد إقالته الخميس الماضي.

في سياق متصل، ذكرت مصادر مسئولة داخل جهاز حماية المستهلك أن “السجيني” سيجتمع غدًا مع قيادات الجهاز لبحث أبرز الملفات المطروحة على الساحة خلال الفترة الحالية وتحديد أبرز ملامح خطة العمل خلال المرحلة المقبلة.

وقالت المصادر – خلال تصريحات لـ «المال» – إن الاجتماع من المقرر أن يتناول عددًا من المحاور أبرزها بحث تعديل الهيكل الإداري للجهاز أو الإبقاء عليه كما هو، بالإضافة إلى بيان الخطوط العريضة لإستراتيجية ضبط الأسواق خلال المرحلة المقبلة، علاوة على عرض السلبيات التي كانت موجودة سابقًا لمحاولة حلها أو تلافي وقوعها مستقبلًا.

كما من المقرر أن يناقش الاجتماع بعض شكاوى المواطنين بشأن اختفاء إحدى السلع الأساسية من السوق خلال الأيام الأخيرة، وملفات هامة أخرى، وفق تصريحات المصادر.

وجاء قرار رئيس الوزراء بتعيين إبراهيم السجيني قائمًا بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك لمدة عام بعد يوم من إعلان رئاسة الوزراء إقالة المهندس أيمن حسام الدين، الرئيس السابق للجهاز، بشكل مفاجئ، والذي كان من المقرر أن تنقضي مدة رئاسته العام المقبل.

وحصل إبراهيم السجيني على بكالوريوس التجارة من جامعة طنطا عام 1987، وتقلد العديد من المناصب كان من بينها عمله كمساعد لوزير التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية خلال 2021- 2022، بالإضافة إلى رئاسته لسلطة التحقيق المصرية.

كما تولى إبراهيم السجيني رئاسة مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة بعد 7 أعوام من عضويته بالجهاز، علاوة على عمله كمحكم دولي لتسوية منازعات المعالجات التجارية من خلال إطار منظمة التجارة العالمية في مجال مكافحة الإغراق والدعم والوقاية، وعددًا من الوظائف الأخرى.