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رئيس حماية المستهلك: استرداد مبلغ شراء السيارة بالفوائد في حالة عدم تسليمها في الموعد المحدد (فيديو)

أوضح رئيس حماية المستهلك أن قرار إعلان أسعار السيارات طبيعي ويمكن اتخاذ إجراءات استثنائية لضبط السوق.
محمد مجدي 2:01 ص, الثلاثاء, 9 نوفمبر 21 2:01 ص, الثلاثاء, 9 نوفمبر 21

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أكد أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك إنه يمكن استرداد مبلغ السيارة بالفوائد في حالة عدم تسليمها في الموعد المحدد.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية أم بي سي مصر.

وأوضح رئيس حماية المستهلك أن قرار إعلان أسعار السيارات طبيعي ويمكن اتخاذ إجراءات استثنائية لضبط السوق.

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وتابع أنه تم التصدي لظاهرة الاوفر برايس بمنتهي الجدية.

ولفت إلى أن إيصال حجز السيارة في منتهي الأهمية و هو كان ورقة مبهمة لا تحتوي على أي بيانات تدل على عملية الحجز ، على سبيل المثال سيارة كذا و يتم تحديد السعر وقت الاستلام .

وأكد حسام الدين أنه اليوم أصبح إيصال حجز السيارة لابد أن يثبت فيه الآتي نوع السيارة و مواصفاتها وسعرها وميعاد التسليم و بالتالي في حالة عدم استلام السيارة في الموعد المحدد يتم استرداد المبالغ التي تم دفعها مضاف إليها الفوائد المقررة من قبل البنك المركزي .

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وأضاف حسام الدين أنه سيتم استرداد المبالغ كاملة بالفوائد ، و في حالة رفض المستهلك استلام الفوائد و تحويل الأمر الي النيابة العامة يتم تحويل الموضوع الي المحكمة مع إلزام معرض السيارات بدفع التعويض .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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