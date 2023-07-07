رئيس حقوق النواب يلتقي سفير بلجيكا ووفد طلاب مؤتمر أوليفينت

عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لقاء مع Francois Cornet سفير بلجيكا بمصر ووفد طلاب مؤتمر أوليفينت البلجيكي.

تناول اللقاء الحديث عن دور المؤسسات التشريعية ومجلس النواب في مصر الذي يتمثل في صياغة وتشريع القوانين والسياسات التي تنظم حياة المواطنين وتحدد صلاحيات الحكومة والجهات الأخرى.

وأكد طارق رضوان رئيس اللجنة أن مجلس النواب يعتبر هو الهيئة التشريعية الرئيسية في مصر، ويتكون من أعضاء يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع الشعبي.

وأشار إلى دور مجلس النواب بالعديد من المهام والوظائف، بما في ذلك المشاركة في صياغة وتعديل الدستور المصري ومناقشة وإقرار القوانين والتشريعات المختلفة ومراقبة عمل الحكومة وتقييم أدائها وكذلك مناقشة وإقرار الموازنة العامة للدولة وتمثيل المواطنين والاستماع إلى مشاكلهم واقتراحاتهم.

وأضاف، أن مجلس النواب يتمتع بصلاحيات تشريعية ورقابية، ويمكنه طرح الأسئلة والاستجوابات لأعضاء الحكومة ومسئولين آخرين. كما يمكن للمجلس أيضًا تشكيل لجان تحقيق للتحقيق في قضايا محددة.

ومن ناحية أخرى تناول اللقاء الحديث عن تأثير ثورات الربيع العربي التي اندلعت في عام 2011 أثرت بشكل كبير إقليميًا والحديث عن وضع مصر الاستراتيجي في المنطقة وتعاملها مع البلدان العربية والأفريقية. بعد الثورة، شهدت مصر تحولات سياسية واجتماعية واقتصادية كبيرة، وتأثرت بتغيرات القوى في المنطقة.. وأحد التأثيرات الرئيسية لثورات الربيع العربي على مصر هو تغير في العلاقات الخارجية، مصر كانت تعتبر قوة إقليمية رئيسية في المنطقة.

وأشار اللقاء إلى أنه من الناحية الاقتصادية، تأثرت مصر بتغيرات الأوضاع في البلدان العربية والأفريقية المجاورة. منها تدهور الأوضاع الاقتصادية في بعض البلدان المتأثرة بالثورات، مثل ليبيا وتونس واليمن والسودان وسوريا التي أثرت على الاقتصاد المصري وعلى التجارة والاستثمارات.

وتابع: مع مرور الوقت، بدأت مصر في استعادة دورها الإقليمي والدولي، وتعزيز علاقاتها مع البلدان العربية والأفريقية. ثم استعادة الاستقرار السياسي في مصر بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتم تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول المجاورة والشركاء الإقليميين.

وأوضح رضوان أن ثورات الربيع العربي أثرت في وضع مصر الاستراتيجي في المنطقة وتعاملها مع البلدان العربية والأفريقية، ولكن مع مرور الوقت، تم استعادة الاستقرار وتعزيز العلاقات الخارجية لمصر.