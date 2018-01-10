رئيس حقوق البرلمان ينهي خصومة ثأرية بالصف.. غدا

ياسمين فواز: يقيم النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، صباح غد الخميس جلسة عرفية يقدم فيها الكفن بين عائلتين فى مقر ديوانه بمركز الصف جنوب الجيزة. سيحضر الجلسة اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة، واللواء كمال الدالى محافظ الجيزة، ومجموعة

ياسمين فواز:

يقيم النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، صباح غد الخميس جلسة عرفية يقدم فيها الكفن بين عائلتين فى مقر ديوانه بمركز الصف جنوب الجيزة.

سيحضر الجلسة اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة، واللواء كمال الدالى محافظ الجيزة، ومجموعة من نواب البرلمان، مجموعة من قيادات الأمن، وعمد ومشايخ العائلات لإنهاء تلك الخصومة الثأرية.

وأكد عابد فى تصريحه أنه يدعم كل ما يراه يخدم حقوق الإنسان فى مصر، ومنها القضاء العرفى الذى يحقن الدماء بين العائلات، ويسعى دائما لإتمام وإجراء المصالحات بين العائلات المتخاصمة لنشر رسالة الحب والسلام بين المواطنين، والقضاء على ظاهرة الثأر.