رئيس حزب العدل يطالب بمعرفة أسباب عدم وضوح طرق التظلم اليدوي في نتائج الثانوية العامة

طالب النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، بمعرفة الأسباب وراء عدم الإعلان بشكل واضح على طرق التظلم اليدوي في نتائج امتحانات الثانوية العامة، وكذلك معرفة أسباب تكرار أعطال الموقع الإلكتروني المعلن عنه، من قبل الوزارة لتقديم التظلمات.

جاء ذلك خلال سؤال برلماني وجهه رئيس حزب العدل إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة لعدم قدرة أولياء الأمور والطلاب على تقديم تظلماتهم الخاصة بالامتحانات.

وتابع إمام تساؤلاته: “لماذا لا يتم الرد على الخط الساخن المخصص من الوزارة لمساعدة الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في تقديم التظلمات من نتائج امتحانات الثانوية العامة ؟”.

وأضاف أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: لماذا لا تدعم الوزارة الخط الساخن بخطوط وأرقام أخرى، أو تقوم بعمل مركز اتصالات على أعلى مستوى؟، وذلك مثل البنوك و الشركات، مما يجعل الخدمة تليق بحجم الوزارة والعملية التعليمية.