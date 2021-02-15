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رئيس حدائق أكتوبر يتفقد أعمال مشروع الـ104 عمارة إسكان اجتماعي

مطالبة الشركات المنفذة الالتزام بمواعيد التسليم
أحمد صبحي 9:55 م, الأثنين, 15 فبراير 21 9:55 م, الأثنين, 15 فبراير 21

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نفذ جهاز حدائق أكتوبر حملة موسعة لإزالة الإشغالات والتعديات بالمدينة، بمشاركة المهندس محمد مصطفى رئيس الجهاز، والمهندس محمد عبد الله نائب رئيس الجهاز للتنمية.

وشارك في الحملة أمن الجهاز وعناصر من جهاز الشرطة ومسئولو إدارة التنمية والأحياء بجهاز المدينة.

وأكد رئيس الجهاز أنه سيتم الضرب بيد من حديد على جميع المخالفات التي تهدد المظهر الحضاري للمدينة، وأنه سيتم إزالة جميع المخالفات تباعا وبشكل دوري.

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وناشد رئيس الجهاز المخالفين برد الشئ لأصله أو تحمل نتيجة المخالفات لأن الجهاز لن يسمح بوجود مخالفات تشوه مسار التنمية وتطوير المدينة وتساعد على نشر العشوائية.

يأتي ذلك بالتوازي مع متابعة المشروعات القومية الجاري تنفيذها بالمدينة، حيث تفقد مشروع تنفيذ 104 عمارة إسكان اجتماعي ذي طابع حديث بديل العشوائيات.

وشدد على جميع الشركات المنفذة بإنهاء الأعمال طبقًا للجدول الزمني للمشروع، مع الالتزام بالمواصفات الفنية وأصول الصناعة المطلوبة لخروج المشروع في أفضل صورة ولخدمة السكان طبقًا لمبادرة السيد الرئيس.

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بقلم أحمد صبحي

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