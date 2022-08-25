رئيس جي دي هولدنج : العقارات أفضل وجهة استثمارية في الوقت الحالي

يتوقع الدكتور أحمد العتر رئيس مجلس إدارة شركة جي دي هولدنج، رواج حركة السوق العقاري وتنشيط عجلة الاستثمار العقاري المصري خلال الفترة القادمة بالتزامن مع خطط الدولة للانتقال لمقاراتها بالعاصمة الادارية الجديدة.

وأشار إلى أن هناك توافقا كبيرا بين خطط القطاع الخاص بما يتوافق مع خطط وتوجه الدولة في الوقت الحالي، والتى تضع التطوير العقاري والتنمية العمرانية على رأس أولوياتها.

ولفت إلى أن مصر تشهد حركة تنمية عمرانية غير مسبوقة ساهمت فى تطوير أداء السوق العقاري، وخلقت منافسة كبيرة بين الشركات لتقديم أفضل منتج عقاري ومواكبة كل التطورات محليا وعالميا.

وأكد أن السوق العقاري المصري لا يزال أفضل وجهة استثمارية للعرب والمصريين، وخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة والتى تستحوذ على نسبة كبيرة من حجم تعاملات السوق العقاري حاليا فى ظل الطفرة الانشائية والعمرانية التى تشهدها مع اهتمام الحكومة والقيادة السياسية بالعاصمة الإدارية.