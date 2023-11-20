رئيس «جيديا»: نشكر الدولة المصرية على تذليل جميع العقبات التي تواجه الاستثمار الأجنبي

قال أحمد نادر الرئيس التنفيذي لمجموعة جيديا في مصر إنهم ممتنون لزيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لهم وتوجه بالشكر للدولة المصرية على الدعم غير المحدود لقطاع تكنولوجيا المعلومات، وتذليل العقبات والتحديات التي تواجه الاستثمار الأجنبي في السوق المصرية.

وأكد أنهم مستمرون في تعزيز تواجدهم في ممصر عبر تقديم أحدث الحلول المبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية والحلول غير المصرفية، إلى جانب حلول التعليم والتدريب، من أجل بناء مجتمع رقمي متكامل”.

وقال نادر: “نحن تشرفنا بهذه الزيارة رفيعة المستوى، التي تمثل لنا حافزًا لمواصلة النمو والتوسع وتحقيق النجاحات والإنجازات التي شهدناها منذ أن بدأنا العمل في السوق المصري، وستعمل جيديا جاهدة على تعزيز وتوطيد التعاون مع الحكومة المصرية ومؤسسات القطاع الخاص في إطار السعي نحو جعل مصر مركزًا تكنولوجيًا رائدًا ووجهة مميزة للصناعة والاستثمار في المنطقة”.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء قد تفقد أمس مركز خدمات الدعم العملياتي بمقر شركة جيديا (Geidea) السعودية في مصر، خلال جولته ومرافقوه اليوم لعددٍ من الشركات العالمية العاملة بمصر في مجالات تكنولوجيا المعلومات وتصدير خدمات البحث والتطوير الهندسي وخدمات التعهيد والخدمات المهنية.