اتصالات وتكنولوجيا

رئيس جوميا: لا تأثير لضريبة «الديلفري» على أسعار شحن المنتجات للعملاء

استبعد «صفوت» حدوث أى زيادات فى أسعار شحن المنتجات للمستخدمين
محمود جمال 9:27 ص, الأثنين, 14 يونيو 21 9:27 ص, الأثنين, 14 يونيو 21

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قال هشام صفوت رئيس شركة «جوميا مصر» لخدمات التجارة الإلكترونية إن فرض وزارة المالية ضريبة على خدمة التوصيل (الديلفري) أمر إيجابى يستهدف تطبيق أحكام القانون، موضحا أن شركته تطبق ضريبة القيمة المضافة وقدرها %14 على العملاء منذ بدء تفعيلها.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقدته الشركة أمس للإعلان عن تفاصيل عروض عيد ميلادها التاسع خلال الفترة من اليوم وحتى4 يوليو المقبل.

واستبعد «صفوت» حدوث أى زيادات فى أسعار شحن المنتجات للمستخدمين خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن «جوميا» تقدم خدمة التوصيل المجانى لطلبات العملاء عند الدفع باستخدام القنوات الإلكترونية المختلفة.

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وأخضعت «المالية» المطاعم والمحال (الخاصة بالمأكولات) التى تقدم خدماتها إلى العملاء من خلال خدمة توصيل الطلبات الواردة عبر مواقعها الإلكترونية لضريبة القيمة المضافة بنسبة %14.

على صعيد آخر، كشف «صفوت» عن قرار الشركة العالمية ضخ استثمارات جديدة فى أسواق القارة الأفريقية ومنها مصر مع بداية العام الجارى بقيمة 600 مليون دولار، مبينا أن «جوميا مصر» تستهدف التركيز على الاستثمار فى المدفوعات الرقمية والخدمات الإلكترونية ومنصة «جوميا مول» ومنصة طلب الطعام أونلاين «جوميا فوود».

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من جانبه، ألمح معتز سامى رئيس منصة طلب الطعام أونلاين ( جوميا فوود) التابعة لـ «جوميا مصر» إلى استهداف الوصول إلى 2000 مطعم ومحل بقالة وتغطية مدينتى القاهرة والجيزة بالكامل عبر خدمة «جوميا فوود» خلال عامها الأول والتى انطلقت خلال الربع الأخير من 2020.

وأضاف أن خدمة «جوميا فوود» تغطى حاليا %65 من القاهرة والجيزة وتستهدف الشركة التوسع فى مدن جديدة خلال المرحلة المقبلة.

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بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

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