اتصالات وتكنولوجيا

رئيس جوميا: التجارة الإلكترونية الرابح الأكبر من انتشار كورونا

الشركة طبقت أعلى معايير الأمان في توصيل المنتجات للعملاء
محمود جمال 11:03 ص, الأثنين, 28 سبتمبر 20 11:03 ص, الأثنين, 28 سبتمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد هشام صفوت، الرئيس التنفيذي لشركة جوميا لخدمات التجارة الإلكترونية في مصر، أن ظروف كورونا فرضت ظروفا استثنائية على الجميع بمن فيهم التجار وبدأت تظهر أفكار جديدة حول كيفية قيام التجار وأصحاب مواقع التسوق الالكتروني ببناء وتعزيز الثقة في منصات التجارة الإلكترونية، مما ضاعف أعداد المشترين عبر المنصات.

وقال إن التجارة الإلكترونية تعتبر الرابح الأكبر من انتشار فيروس كورونا الذى ساعد على إلزام أكثر من مليار شخص حول العالم في منازلهم وبالتالي تحولهم إلى البيع والشراء عبر المنصات الإلكترونية وتحويل سلوك المستهلك إلى الشراء في أي وقت وأي مكان بعد أن كانت منصات التجارة الإلكترونية الملاذ الآمن للشراء وقت التخفيضات والعروض.

اقرأ أيضا  الصحة الفرنسية : تسجيل 11123 إصابة بكورونا و27 حالة وفاة

وأضاف رئيس شركة جوميا في بيان اليوم أنه في إطار التكيف مع الأوضاع الراهنة للتعايش مع فيروس كورونا فقد تم تدريب مندوبي التوصيل في جوميا على تطبيق معايير الآمان اللازمة أثناء توصيل الطلبات، حيث يتم توجيههم للاتصال أو إرسال رسالة نصية عند وصولهم إلى مكان العميل ووضع الطلب أمام الباب، والانتظار على بعد مسافة آمنة حتى يتسلم العميل الطلب قبل المغادرة.

وتابع: كما نشجع العملاء بشدة على الدفع الإلكتروني على جوميا من خلال JumiaPay لضمان عدم تداول النقود بين العميل والمندوب مما سيساعد بدوره على تقليل مخاطر انتشار فيروس كورونا.

اقرأ أيضا  تأجيل انعقاد مؤتمر الموبايل ورلد كونجرس في برشلونة إلى يونيو 2021

وأوضح أنه في إطار دعم المستهلك وبناء جسور من الثقة بينها وبين عملائها حرصت جوميا على توفير كافة السلع والمنتجات بأقل الأسعار وأفضل العروض، حيث نجحت جوميا بالتعاون مع شركاء أعمالها في طرح عدد من العروض والتخفيضات مما لاقى استحسان المستهلكين.

وتعمل جوميا دائما على توفير هذه السلع والمنتجات بأقل أسعار فى السوق وأعلى جودة مما يعظم من قيمة الأموال التي يدخرها المستهلكون من وراء الشراء عبر منصة جوميا خاصة مع عزوف الكثير من المستهلكين على اتباع طرق الشراء التقليدية.

بالإضافة إلى زيادة معدل مستخدمي المدفوعات الرقمية وسط توقعات بأن تكون هذه التحولات في سلوك المستهلكين الناجمة عن COVID- 19 هي الوضع الطبيعي الجديد مع اكتساب المزيد من الثقة لديهم في الشراء الإلكتروني والمدفوعات الرقمية.

اقرأ أيضا  اتفاقية تعاون بين أورنج والسويدي لإتاحة منح تعليمية في قطاع الاتصالات

يذكر أن التقارير العالمية قد أكدت ارتفاع الطلب على التجارة الإلكترونية مع انحسار الحركة في المتاجر التقليدية، حيث سجلت مبيعات التجارة الإلكترونية نموا بمعدّل 20% في الربع الأول من العام 2020 مقارنة بمعدّل 12% في الفترة ذاتها من العام 2019، وتضمن ذلك زيادة عدد زوار المواقع بمعدل 16% وزيادة في إنفاق المتسوقين 4% ومن المتوقّع استمرار هذا التوجه للنمو مع تركيز الشركات أكثر على التجارة الإلكترونية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

ملف الكاتب محمود جمال

اقرأ أيضاً

«أنقذت العالم أثناء كورونا».. مطالبات بإقرار قانون التجارة الإلكترونية

مها يونس 10:14 م, الأحد, 6 سبتمبر 20

مطالب بتطوير استراتيجية التجارة الإلكترونية وإقرار قوانينها

معتز محمود 1:59 م, الأحد, 6 سبتمبر 20

مدير سوق دوت كوم: كورونا يرفع نمو التجارة الإلكترونية 50%.. ورضا العملاء أولويتنا القصوى

محمود جمال 6:13 ص, الأثنين, 10 أغسطس 20

رئيس جوميا : التجارة الإلكترونية طوق نجاة للشركات الصغيرة والمتوسطة

المال - خاص 2:48 م, الأحد, 28 يونيو 20

راية للتجارة : تستحوذ على 35% من سوق صيانة المحمول فى مصر

محمود جمال 1:08 م, الأربعاء, 20 نوفمبر 19

إطلاق أول خدمة تقسيط أونلاين على موقع «راية شوب»

محمود جمال 12:44 م, الأربعاء, 20 نوفمبر 19