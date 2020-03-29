«رئيس جوباص»: صفقة الأتوبيسات الجديدة قائمة ولم تتأثر بـ«كورونا»

أكدت شركة جو باص للنقل السياحى، أن صفقة شراء 56 أتوبيسا سياحيا من قبل شركة «MCV» بتكلفة 210 ملايين جنيه مازالت قائمة ولم تتأثر بتداعيات فيروس كورونا، ومن المقرر استلامها خلال العام الجارى.



وقال ماهر نصيف، رئيس الشركة فى تصريحات لـ»المال»، إن الأتوبيسات الجديدة سيتم استلامها خلال 3 أشهر هى «أبريل ومايو ويونيو»، لافتا إلى أن مصادر التمويل موزعة ما بين %50 تمويل ذاتى والـ%50 الأخرى عبر القروض.



وأضاف أن هذه الصفقة تأتى فى إطار خطة الشركة لتحديث وزيادة حجم أسطولها البالغ عدده حاليا 300 أتوبيس سياحى.



وكان رئيس الشركة قال فى تصريحات سابقة للمال، إن هناك انخفاضا بنسبة %90 فى رحلات الشركة، بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، موصحا أن خطوط «جوباص» مازالت تعمل ولم يتم إلغاء أى منها ولكن لايوجد إقبال من المواطنين على السفر بين المدن والمحافظات.



كانت الحكومة المصرية أصدرت عدة قرارات لمواجهة فيروس كوورنا، منها تعليق حركة الطيران من وإلى المطارات المصرية، ووقف الصلاة بالمساجد والكنائس، وتعليق الدراسة، إضافة إلى إغلاق جميع المواقع الأثرية المفتوحة للزيارة حتى نهاية شهر مارس الجارى.



وأوضح نصيف أن الشركة تقوم يومياً بتعقيم وتطهير جميع الأتوبيسات التابعة لها قبل بدء الرحلة وبعدها، حرصا منها على سلامة العملاء، مشيراً إلى أن استمرار هذه الأزمة سيكبد شركات النقل السياحى خسائر كبيرة.



وجدير بالذكر أن «جوباص» شركة مساهمة مصرية تعمل تحت إشراف وزارة النقل منذ عام 1998، وهى أول شركة قطاع خاص تعمل فى مجال النقل العام، وتقوم بتسيير عدة خطوط بين مدن من بينها، القاهرة، والجيزة، والغردقة، وشرم الشيخ، والإسكندرية، والعين السخنة، ومرسى مطروح، ومرسى علم.

