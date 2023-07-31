رئيس جهاز 6 أكتوبر يوجه باستمرار إزالة مخالفات البناء بالمدينة

أكد المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه لن يسمح بأي أنشطة تجارية مخالفة للتراخيص أسفل العمائر السكنية وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين، موجها بضرورة استمرار حملات إزالة مخالفات البناء والتصدي لأي ظواهر عشوائية.

وقال “النجار” إنه تم شن حملة إشغالات، صباح اليوم، استهدفت الأحياء الأول والثاني والخامس بالقطاع الجنوبي؛ لإزالة مخالفات البناء وغلق الأنشطة التجارية المخالفة للتراخيص.

وأضاف أن الحملة أسفرت عن إزالة فورية لزيادة في غرف السطح للقطعة رقم 572 بالمجاورة الثالثة بالحي الخامس عقد أول وكذا إيقاف الشروع في أعمال بناء روف مخالف فى المهد بالقطعة رقم 662 بالمجاورة الثالثة بالحى الأول.

تابع “النجار”، كما تم ضبط مصنع يمارس نشاط تعبئة وبيع مواد غذائية بالقطعة رقم 747 بالمجاورة الثالثة بالحي الثاني.

وأشار إلى أن الحملة تمت بإشراف رمضان عبدالصمد نائب رئيس الجهاز للقطاع الجنوبي، إسلام عادل رئيس لجنة الإزالات والمشرف العام على رئاسة الأحياء بحضور مصطفى عبدالسلام رئيس الأحياء الأول والثاني والخامس.