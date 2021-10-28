رئيس جهاز 6 أكتوبر: ضبط مخزن مواد غذائية غير مرخص في حملة موسعة

وأكد المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، استمرار الحملات لضبط المخالفين وعدم التهاون فى تطبيق القانون ، مع استمرار المتابعه والرصد.

نظم جهاز مدنية 6 أكتوبر، حملة موسعة برئاسة المهندسة حنان عبدالعظيم نائب رئيس الجهاز للقطاع الشرقي، وبحضور المهندس راضى خليل معاون رئيس الجهاز، والمهندس محمد الغندور المشرف على القطاع الشرقى والجنوبي.

جاء ذلك بالتنسيق مع إسلام عادل، مدير إدارة الاشغالات وحازم محمد مدير أمن الجهاز وإشراف العميد أحمد فوزي المشرف العام على إدارات أمن الأجهزة.

وأسفرت الحملة التي تم تنفيذها بتعليمات من المهندس عادل النجار رئيس الجهاز عن ضبط مخزن مواد غذائية غير مرخص بها ببدروم القطعه رقم ٦ المجاوره ٩ بلوك ٢/ ١٥ ب،

وتم إخطار إدارة التموين وتحرير محضر بالواقعه واتخاذ الاجراءات القانونية المنظمة في هذا الشأن.

وأكد المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، استمرار الحملات لضبط المخالفين وعدم التهاون فى تطبيق القانون، مع استمرار المتابعه والرصد.