عقـــارات

رئيس جهاز 6 أكتوبر: ضبط مخزن مواد غذائية غير مرخص في حملة موسعة

وأكد المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، استمرار الحملات لضبط المخالفين وعدم التهاون فى تطبيق القانون ، مع استمرار المتابعه والرصد.
شرين طه 4:58 م, الخميس, 28 أكتوبر 21 4:58 م, الخميس, 28 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

نظم جهاز مدنية 6 أكتوبر، حملة موسعة برئاسة المهندسة حنان عبدالعظيم نائب رئيس الجهاز للقطاع الشرقي، وبحضور المهندس راضى خليل معاون رئيس الجهاز، والمهندس محمد الغندور المشرف على القطاع الشرقى والجنوبي.

جاء ذلك بالتنسيق مع إسلام عادل، مدير إدارة الاشغالات وحازم محمد مدير أمن الجهاز وإشراف العميد أحمد فوزي المشرف العام على إدارات أمن الأجهزة.

اقرأ أيضا  مسئولو «الإسكان» يفتتحون المقر الجديد لجهاز مدينة العبور الجديدة

وأسفرت الحملة التي تم تنفيذها بتعليمات من المهندس عادل النجار رئيس الجهاز عن ضبط مخزن مواد غذائية غير مرخص بها ببدروم القطعه رقم ٦ المجاوره ٩ بلوك ٢/ ١٥ ب،

وتم إخطار إدارة التموين وتحرير محضر بالواقعه واتخاذ الاجراءات القانونية المنظمة في هذا الشأن.

وأكد المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، استمرار الحملات لضبط المخالفين وعدم التهاون فى تطبيق القانون، مع استمرار المتابعه والرصد.

اقرأ أيضا  تزامنا مع طرح مشروعها في العاصمة الإدارية.. فتح الله فوزي مستشارا عقاريا لـ«رامتان»
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم شرين طه

ملف الكاتب شرين طه

اقرأ أيضاً

رئيس حدائق أكتوبر : نستعد لمواجهة الأمطار بـ5 فرق موزعة على المدينة

أحمد صبحي 1:31 م, الخميس, 28 أكتوبر 21

بسعر 25 ألف جنيه للمتر.. بيع 19 محلا تجاريا بالصالحية وطيبة الجديدتين

أحمد صبحي 1:28 م, الخميس, 28 أكتوبر 21

الجزار : مشروعا منطقة الأعمال والحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية محل اهتمام من القيادة السياسية

أحمد صبحي 1:10 م, الخميس, 28 أكتوبر 21

«دهب للتنمية العمرانية» تطلق مشروع «ITC» باكورة مشروعاتها بالعاصمة الإدارية

شريف عمر 12:43 م, الخميس, 28 أكتوبر 21

مجموعة ERG تعتزم استثمار 14 مليار جنيه في العاصمة الإدارية الجديدة

شريف عمر 11:32 ص, الخميس, 28 أكتوبر 21

بسعر 140 ألف جنيه للمتر.. بيع 17 محلًا تجاريًا بالمزاد العلني في مدينة 15 مايو

أحمد صبحي 5:53 م, الأربعاء, 27 أكتوبر 21