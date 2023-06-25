رئيس جهاز 6 أكتوبر: حملة مكثفة لإزالة مخالفات البناء بالمدينة

كلف المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إدارتي الإزالات والتنمية بالتنسيق مع شرطتي التعمير والمرافق باستمرار متابعة أعمال مخالفات البناء والتصدي لها وإزالتها في مهدها؛ تنفيذا لتعليمات المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان بمنع أي ظواهر عشوائية بالمدن الجديدة والالتزام بشروط تراخيص البناء؛ للحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة.

وشن جهاز مدينة 6 أكتوبر، اليوم، حملة لإزالة مخالفات البناء بإشراف حنان عبد العظيم ومحمد عبد العزيز نائبا رئيس الجهاز وبحضور راضى خليل، عمرو محى، عمرو الشهاوى، ماهر سعد معاونى رئيس الجهاز، إسلام عادل رئيس لجنة الإزالات والمشرف العام على رئاسة الأحياء،ورجال الأمن بالجهاز.

استهدفت الحملة منطقتى السياحيات وغرب سوميد بالقطاع الشرقي، العمرانية الأولى بالقطاع الشمالي والأحياء الأول والثاني بالقطاع الجنوبي.

أسفرت الحملة عن إزالة فورية لزيادة النسبه البنائية لمسطح غرف السطح بالمخالفة للاشتراطات بالقطعة رقم 344 بالسياحية الرابعة، والقطعة رقم 3 بلوك 15/18 مجاورة 8 غرب سوميد والقطعة رقم 14 خدمي بالقطاع الشمالي بالعمرانية الأولى شركة طيبة.

كما أسفرت عن إيقاف الأعمال بالقطعة رقم 1321 بالمجاورة الخامسة بالحي الثاني وكذا القطعة رقم 1047 بالمجاورة الخامسة بالحي الأول.

أوضح “النجار” أنه تم مصادرة الأدوات المستخدمة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المنظمه في هذا الشأن.

أكد رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أنه تم وضع نوبتجيات خلال فترة عطلة عيد الأضحى المبارك؛ للمتابعة والرصد وإزالة أي مخالفة في مهدها، منوها إلى أن الخط الساخن للشكاوي (١٥١٠٠) يعمل على مدار 24 ساعة لاستقبال كافة شكاوي السكان.