رئيس جهاز 6 أكتوبر: حملات لمواجهة كلاب الشوارع للحفاظ على صحة وحياة المواطنين

قال جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إنه في اطار إجراءات الجهاز ومجلس أمناء المدينة للحفاظ على صحة وحياة المواطنين من انتشار الأمراض نتيجة ظاهرة كلاب الشوارع بكثرة داخل المدينة، تم تنفيذ حملة للقضاء على ظاهرة كلاب الشوارع.

وأضاف بيان للجهاز، إنه على مدار العام السابق تم تنفيذ حملات صيد وتعقيم وتطعيم الكلاب للحد من هذه الظاهرة وجاري الآن استكمال الحملات على مستوى المدينة، استجابة لشكاوى المواطنين.

وأشار إلى أنه وبناءً على رؤية مصر المستقبليه ٢٠٣٠ ومتطلبات منظمة الصحة العالمية، تم إتباع الأسلوب العلمي الرحيم للسيطرة على أعداد كلاب الشوارع وتأمين المواطنين.

وأوضح المهندس عادل النجار رئيس الجهاز أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز المدينة ومجلس الأمناء وجمعية الرفق بالحيوان بالقاهرة للقضاء على ظاهرة كلاب الشوارع من خلال التعقيم.

وأضاف، طبقاً للبروتوكول تم عمل حملات يومية على مدار الشهر ليتم نقل الكلاب إلى مكان التعقيم والتطعيم وطبقًا للبرنامج الزمنى المحدد لهذا العمل.

كما أكد أن هذا المشروع يندرج تحت مشروعات التنمية المستدامة التي يقوم بها جهاز مدينة ٦ أكتوبر على اتباع الأسلوب العلمى الرحيم والحضارى للتعامل مع هذة الظاهرة.

كما أكد محمود برعى رئيس مجلس الأمناء أن هذا المشروع يعد من أهم الأولويات التى يعمل عليها مجلس الأمناء حفاظا على صحة مواطنى المدينة وأمنهم.

وأضاف هانى شاكر رئيس لجنة السكان بمجلس الأمناء ومسئول هذا الملف بالمجلس أن عمليات التعقيم تؤدى إلى تقليل عدد الولادات، وتقليل شراسة الكلاب، سواء الذكور أو الإناث، حيث يجري أيضاً تطعيمها ضد مرض “السعار”، وهو من أخطر الأمراض التي تصيب الإنسان، عن طريق “عضة الكلب”.

وأوضحت رئيس جمعية الرفق بالحيوان أن معظم هذه العمليات تم إجراؤها للإناث، خاصة أن أنثى الكلب تلد في المتوسط بين 8 إلى 14 جرواً في مدة الحمل، التي لا تتجاوز 60 يوماً، وهذا يعني أنها يمكن أن تضع أكثر من 60 جرواً في العام الواحد، مما يؤدي إلى تفاقم مشكلة انتشار الكلاب الضالة بشكل كبير.