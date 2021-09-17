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رئيس جهاز «6 أكتوبر» : تنفيذ 14 قرار غلق وتشميع لأنشطة مخالفة في حملة جديدة بالحي المتميز

أسفرت الحملة عن ضبط سيارة تحمل مخلفات بالحى الثامن، وضبط مضخّة خرسانية أمام نادى الصيد بالتوسعات الشمالية تقوم بأعمال غسيل بالطريق،
شريف عمر 12:42 م, الجمعة, 17 سبتمبر 21 12:42 م, الجمعة, 17 سبتمبر 21

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صرح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأنه تم شن حملة جديدة لرفع الإشغالات وضبط المخالفات بالتعاون مع شرطة التعمير، حيث استهدفت الحملة (سنتر طيبة- سنتر هاميس) بالحى المتميز، موضحًا أن الحملة أسفرت عن تنفيذ 14 قرار غلق وتشميع؛ لعدم وجود رخص تشغيل، ورفع عدادات المرافق لبعض الأنشطة، وإزالة بعض الإشغالات بالطريق.

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فى سياق متصل وجه المهندس عادل النجار بضرورة تكثيف المرور الدوري للتصدي لسيارات النقل التى تلقي مخلفات بالطرق، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ حملة أمنية لضبط سيارات النقل المخالفة،

حيث أسفرت الحملة عن ضبط سيارة تحمل مخلفات بالحى الثامن، وضبط مضخّة خرسانية أمام نادى الصيد بالتوسعات الشمالية تقوم بأعمال غسيل بالطريق،

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كما تم ضبط جرار زراعي يقوم بإلقاء مخلفات خلف نادي 6 أكتوبر بالحي السابع، وتم التحفظ على المضبوطات لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية المنظمة في هذا الشأن.

وأكد رئيس جهاز 6 أكتوبر عدم التهاون في تطبيق القانون ومحاربة أية ظاهرة عشوائية، مع استمرار المتابعة والرصد لمنع المخالفات والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

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بقلم شريف عمر

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